Bem desfalcados, Avaí e Confiança se enfrentam em Florianópolis

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Além do adversário da próxima sexta-feira (20) às 16h30 no estádio da Ressacada, Avaí e Confiança precisarão superar também os seus desfalques pensando na conquista de três pontos que podem alçar catarinenses e sergipanos para um posto mais próximo do almejado G4.

Sétimo colocado com 30 pontos, a sete do G4, o Leão vive um momento delicado na temporada em relação ao recente surto de coronavírus que já afetou 17 pessoas entre jogadores e integrantes de outros setores.

Assim, pensando somente em nomes que testaram positivo, o Avaí não poderá contar com a presença de Felipe, Gastón Rodriguez, Iury, João Lucas, Lucas Frigeri, Pedro Castro, Rafael Pereira, Rildo, Ronaldo e Zé Marcos além do técnico Geninho e de seu auxiliar direto, o ex-jogador Evando.

Mesmo sem ter grandes problemas relacionados a Covid-19, a situação do Dragão (11° com 29 pontos) tampouco é alentadora nas peças ausentes do técnico Daniel Paulista. Recentemente, foi divulgado que Danilo Pires e Vinicius Simon precisarão passar por cirurgia e não jogam mais na temporada, algo que se soma aos problemas pontuais com as ausências de Madison e Rafael Villa.