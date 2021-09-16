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futebol

Belmonte rechaça saída de Crespo do São Paulo: 'O trabalho continua'

Pressão sobre o treinador cresce após derrota para o Fortaleza, mas diretor de futebol reafirma confiança no trabalho da comissão técnica do Tricolor...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 01:06

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 01:06
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
Crespo continua no comando do São Paulo. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, rechaçou uma possível saída do treinador após a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, em derrota por 3 a 1, no Castelão. Belmonte concedeu entrevista coletiva logo após a partida e reafirmou sua postagem feita no começo do dia, na qual mostrava segurança no trabalho do treinador argentino.
- Fizemos hoje a colocação (permanência de Crespo), porque achávamos importante dar uma resposta ao torcedor do São Paulo. Queríamos deixar claro que não haveria troca de treinador. Estou aqui para mostrar que essa diretoria não se esconde, damos a cara pra bater - afirmou Belmonte.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILO diretor também ressaltou o trabalho da diretoria são-paulina, que vem para um ano de reconstrução do clube do Morumbi.
- Acredito que o São Paulo não fez uma boa partida hoje. O fato é que temos convicção que o trabalho está sendo bem, feito. Conseguimos bons resultados, vencemos o Paulistão. Temos que continuar com o trabalho, é um ano de transição - finalizou.
Com a eliminação na Copa do Brasil, o São Paulo agora foca na recuperação no Brasileiro, já que está na 16ª colocação, com apenas 22 pontos. O time volta a campo no domingo (19), quando enfrenta o Atlético-GO, às 16h, no Morumbi.

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