Belmonte rechaça saída de Crespo do São Paulo: 'O trabalho continua'

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

Crespo continua no comando do São Paulo. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, rechaçou uma possível saída do treinador após a eliminação na Copa do Brasil para o Fortaleza, em derrota por 3 a 1, no Castelão. Belmonte concedeu entrevista coletiva logo após a partida e reafirmou sua postagem feita no começo do dia, na qual mostrava segurança no trabalho do treinador argentino.

- Fizemos hoje a colocação (permanência de Crespo), porque achávamos importante dar uma resposta ao torcedor do São Paulo. Queríamos deixar claro que não haveria troca de treinador. Estou aqui para mostrar que essa diretoria não se esconde, damos a cara pra bater - afirmou Belmonte.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILO diretor também ressaltou o trabalho da diretoria são-paulina, que vem para um ano de reconstrução do clube do Morumbi.

- Acredito que o São Paulo não fez uma boa partida hoje. O fato é que temos convicção que o trabalho está sendo bem, feito. Conseguimos bons resultados, vencemos o Paulistão. Temos que continuar com o trabalho, é um ano de transição - finalizou.