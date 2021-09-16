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futebol

Belmonte nega procura do São Paulo por goleiro: 'Estamos satisfeitos com o Volpi'

Diretor de futebol do Tricolor descartou a possibilidade de reforçar o elenco com mais um arqueiro para a vaga do titular, que vem sendo criticado por falhas na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 06:00

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 06:00

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil após perder para o Fortaleza por 3 a 1, no Castelão. O primeiro gol saiu após uma falha do goleiro Tiago Volpi, bastante criticado pela torcida.  Em entrevista coletiva após a partida, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, rechaçou a contratação de um goleiro e reafirmou a confiança no arqueiro titular para o restante da temporada.
- O Volpi é um goleiro que se dedica muito, já nos salvou em diversas oportunidades. Como dirigente, tenho que ter racionalidade. Estamos satisfeitos com o Volpi e não estamos procurando goleiro. Os três goleiros para esse ano são Volpi, Lucas Perri e Thiago Couto - disse o dirigente.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILVale destacar que no começo da temporada, o São Paulo chegou a realizar sondagens com o goleiro Ivan, da Ponte Preta, mas a negociação não evoluiu.
Volpi vem sendo criticado pelas seguidas falhas, principalmente em jogos de mata-mata, como na eliminação para o Palmeiras, na Libertadores e agora, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. O seu reserva imediato, Lucas Perri, não agradou quando recebeu oportunidades. Já Thiago Couto está no departamento médico após fraturar o nariz.

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