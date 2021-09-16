Belmonte nega procura do São Paulo por goleiro: 'Estamos satisfeitos com o Volpi'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil após perder para o Fortaleza por 3 a 1, no Castelão. O primeiro gol saiu após uma falha do goleiro Tiago Volpi, bastante criticado pela torcida. Em entrevista coletiva após a partida, o diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, rechaçou a contratação de um goleiro e reafirmou a confiança no arqueiro titular para o restante da temporada.

- O Volpi é um goleiro que se dedica muito, já nos salvou em diversas oportunidades. Como dirigente, tenho que ter racionalidade. Estamos satisfeitos com o Volpi e não estamos procurando goleiro. Os três goleiros para esse ano são Volpi, Lucas Perri e Thiago Couto - disse o dirigente.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DA COPA DO BRASILVale destacar que no começo da temporada, o São Paulo chegou a realizar sondagens com o goleiro Ivan, da Ponte Preta, mas a negociação não evoluiu.