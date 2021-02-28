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Belmonte fala sobre contratações no São Paulo: 'Queremos trazer de três a quatro reforços'

Em entrevista ao programa 'Bola da Vez', da 'ESPN', diretor explicou as receitas do Tricolor e como está sendo a movimentação do clube no mercado da bola...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 12:00

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 12:00

Crédito: Belmonte comentou sobre a ação do São Paulo no mercado da bola (Divulgação
O atual diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte comentou sobre as possíveis contratações do Tricolor no mercado da bola. Por enquanto, o único reforço apresentado até o momento foi o atacante Bruno Rodrigues, que estava na Ponte Preta.
São Paulo disputará sua 21ª Libertadores: confira as campanhas do Tricolor na competição
Com um orçamento limitado, Belmonte explicou como estão sendo as ações do clube em busca de novos jogadores e deu um 'novo' orçamento para reforços.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui- O São Paulo contratou mal em 2019, gerou um problema que era seríssimo pra 2020, e ainda veio a pandemia. Para contratações, se falavam em R$ 37 milhões - para 2021 - em previsão orçamentária, mas o valor verdadeiro é R$ 25 milhões. Os valores são em torno de US$ 4 milhões. Um nome bom do mercado custa mais do que isso - disse o dirigente, em entrevista ao 'Bola da Vez', da 'ESPN'.No entanto, mesmo com um baixo valor para contratações, Belmonte disse que pretende trazer de três a quatro reforços para o elenco de Hernán Crespo. Ele atualizou a torcida pela negociação do zagueiro Kanu, do Botafogo.
- Queremos trazer de três a quatro reforços. A negociação do Kanu avançou, depois paralisou por algumas exigência nossas. Estamos com negociações abertas, buscando possibilidades, se aparecer uma oportunidade maior - finalizou.

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