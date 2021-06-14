Belmonte fala ao L! sobre passos do São Paulo no mercado, patrocínio máster e possíveis saídas

NEGOCIAÇÕES COM O IVAN - Na verdade, nesse momento, não temos nenhuma conversa com o goleiro Ivan. O que ocorre, naturalmente, é que, não só com ele, mas com mais de 30 jogadores, nós temos um trabalho dos nossos scouts, o Muricy Ramalho, do próprio Rui Costa, de analisar alguns jogadores que estão no mercado. Obviamente que o Ivan é um goleiro de destaque, não vem jogando, teve uma contusão, e nós observamos e sempre continuamos observado qualquer jogador. Estamos satisfeitos com os nossos três goleiros, o Volpi, Perri, Thiago. Nesse momento, nós temos uma dificuldade financeira muito grande. O elenco nunca está fechado e estamos observado oportunidades de mercado para todas as posições - explicou o diretor do São Paulo. BUSCA POR UM CENTROAVANTE ​- Na verdade, centroavante é uma posição que só temos um jogador, que é o Pablo. Estamos muito satisfeitos com ele, acabou de marcar três gols no jogo contra o 4 de Julho. Mas é a única posição que não temos um substituto imediato. Já trabalhamos ali o Vitor Bueno, Luciano, o próprio Eder, mas não são efetivamente centroavantes. É uma posição em que temos olhado mais. Então, continuamos de olho no mercado. Sabemos que o elenco que temos é possível disputar as competições - disse Belmonte. POSSÍVEIS SAÍDAS DE JOGADORES- Por ora, não temos nenhuma proposta por algum jogador nosso. Sabemos que essa janela do meio do ano é uma janela mais importante e devemos ter alguma proposta. Nesse momento, não tivemos nada. Obviamente, o São Paulo sabe que devido a situação financeira com a pandemia, de tudo que envolve o futebol, temos sim, caso surja alguma proposta, que analisar muito bem. Temos a necessidade de vender jogadores, até para que o São Paulo tenha um reequilíbrio do caixa, que é uma proposta da gestão do Casares - explicou o diretor de futebol.