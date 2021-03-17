Belmonte explica contratação de William no São Paulo e revela 'ajuda' de Volpi

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O São Paulo fechou a contratação do meio campista William, que estava no Toluca (MEX), na última terça-feira (16). O jogador de 34 anos, chega ao clube até o final da temporada.

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A notícia pegou muitos torcedores do Tricolor de surpresa, muito por conta da idade do atleta. No entanto, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, afirmou que a negociação começou por indicação do departamento de scout do clube.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Ele é um dos primeiros jogadores que analisamos. O nosso scout nos trouxe o William. Ele tem muita força física. Participa muito do jogo. Verificamos a situação. Ele estava se desligando do Toluca e vimos uma chance. William tem uma renovação automática se ele jogar 45 minutos de 60% dos jogos - afirmou o dirigente, em entrevista ao canal do 'Arnaldo e Tironi' no Youtube.

Belmonte falou também sobre a importância do goleiro Tiago Volpi na negociação com o meia. Os dois atuaram juntos no Querétaro, do México. Volpi deu boas recomendações, o que fez com a negociação fosse desenvolvida.