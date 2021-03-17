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futebol

Belmonte espera definição sobre renovação de Nestor até sexta-feira

Dirigente do São Paulo deu um panorama de como está a renovação de contrato do volante, que vence em novembro deste ano. Conversas podem finalizar nesta semana...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 09:51

LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2021 às 09:51
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo espera definir a renovação de contrato do volante Rodrigo Nestor, cria da base, até sexta-feira. Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube do Morumbi, comentou sobre o estágio da renovação em live com os jornalistas Eduardo Tironi e Arnaldo Ribeiro no YouTube.
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O dirigente fez questão de elogiar o jogador e afirmou que a negociação evoluiu nos últimos dias, mas não da forma que o São Paulo esperava.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! - Se eu não disser que a situação evoluiu, estaria mentindo. Ela evoluiu, mas muito menos do que nós gostaríamos. A gente tem conversado diariamente, não só com o menino, que é espetacular do ponto vista técnico e humano, mas estamos com esse impasse - afirmou o dirigente. Belmonte deu mais detalhes de como a negociação está sendo conduzida e relatou a preocupação com um possível pré-contrato que Nestor poderá assinar em maio, caso não acerte a renovação com o Tricolor.
- Queremos renovar, mas não está avançando do jeito que gostaríamos. Ultimato é uma palavra muito forte, mas demos um prazo até sexta-feira. O que tem nos incomodado em relação ao agente que controla o Nestor é que o tempo é muito longo entre a nossa proposta e a resposta dele. Fica parecendo que querem nos espremer pelo prazo, e isso não vamos aceitar. Como a partir de maio o Nestor já pode assinar o contrato, nós queremos que a negociação ande mais rápido - finalizou.
Depois de não ter muitas chances com a comissão técnica de Fernando Diniz, Nestor vem aparecendo com mais frequência na equipe titular. Ele foi titular nas últimas duas partidas do Tricolor, a vitória sobre o Santos por 4 a 0 e a derrota diante do Novorizontino por 2 a 1.

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