Belmonte elogia vitória do São Paulo e responde críticos: 'Ouvindo muita besteira e se calando'

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, foi às redes sociais após a vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Belmonte ressaltou a confiança no trabalho e fez críticas às reclamações dos torcedores nos últimos duas, que se intensificaram após a goleada sofrida para o Flamengo, no último domingo.

- A luta continua. Fazendo o que acreditamos ser certo. Ouvindo muita besteira e se calando. Apenas trabalhando, de segunda a segunda em favor do São Paulo. Obrigado aos muitos que nos apoiaram nesse momento. A gente enverga, mas não quebra - escreveu o dirigente.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021 A diretoria do São Paulo vem sendo criticada tanto pela fase dentro de campo quanto extracampo. Questões como a reunião do Conselho para a mudança d estatuto e a separação do clube social com o futebol estão entre as mais comentadas pelos torcedores.

A vitória contra o Palmeiras tira um pouco da pressão do São Paulo, que está na 14ª colocação, com 41 pontos. O próximo compromisso é somente na quarta-feira (24), quando enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Morumbi.