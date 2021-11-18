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Belmonte elogia vitória do São Paulo e responde críticos: 'Ouvindo muita besteira e se calando'

Diretor de futebol do Tricolor postou nas redes sociais após o triunfo por 2 a 0, no Allianz Parque. Ele ressaltou o trabalho da direção e fez críticas às reclamações dos últimos dias...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 00:57

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 00:57

O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, foi às redes sociais após a vitória do Tricolor por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Belmonte ressaltou a confiança no trabalho e fez críticas às reclamações dos torcedores nos últimos duas, que se intensificaram após a goleada sofrida para o Flamengo, no último domingo.
- A luta continua. Fazendo o que acreditamos ser certo. Ouvindo muita besteira e se calando. Apenas trabalhando, de segunda a segunda em favor do São Paulo. Obrigado aos muitos que nos apoiaram nesse momento. A gente enverga, mas não quebra - escreveu o dirigente.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021 A diretoria do São Paulo vem sendo criticada tanto pela fase dentro de campo quanto extracampo. Questões como a reunião do Conselho para a mudança d estatuto e a separação do clube social com o futebol estão entre as mais comentadas pelos torcedores.
A vitória contra o Palmeiras tira um pouco da pressão do São Paulo, que está na 14ª colocação, com 41 pontos. O próximo compromisso é somente na quarta-feira (24), quando enfrenta o Athletico-PR, às 21h30, no Morumbi.
Crédito: BelmonterespondeuascríticasnasredessociaisapósvitórianoChoque-Rei(Foto:Reprodução/Youtube

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