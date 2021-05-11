Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Belmonte descarta negócio por Borré e Braian Romero no São Paulo

Diretor de futebol do Tricolor comentou sobre negociações com nomes do setor ofensivo para reforçar a equipe. No momento, questão financeira é o principal entrave...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:05

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:05

Crédito: AFP
O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, comentou sobre as negociações do clube com os atacantes Borré, do River Plate, e Braian Romero, jogador do Defensa y Justicia.
Melhor ataque do Paulistão: veja como está a artilharia do São Paulo no estadual
Apesar de serem nomes interessantes para o elenco do Tricolor, Belmonte afirmou que as questões financeiras tornaram as negociações inviáveis, principalmente com o jogador dos Millonários.
CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Não estamos analisando ou observando o Braian Romero neste momento. Quanto ao Borré, é um grande atacante e qualquer time tem interesse em contratá-lo, o que não temos é dinheiro para trazer esse jogador - disse Belmonte ao canal do YouTube 'Sombra Tricolor',
Ele comentou que a situação de Borré poderia ser diferente caso tivessem investidores que ajudariam o São Paulo a trazer o jogador. Porém, nos moldes de agora, o Tricolor não tem investimento para contratar o atacante, que também foi descartado no rival Palmeiras. - Se nós tivéssemos um grupo de investidores que quisesse adquirir o Borré e colocá-lo no São Paulo para lucrar com um venda futura, a situação seria diferente. É um jogador que teria mercado na Europa. Porém, não temos qualquer condição de contratar o atacante do River Plate pelo momento que a gente passa. Temos que ter responsabilidade com os atletas que já temos - finalizou o executivo.
O São Paulo se prepara para encarar o Rentistas, nesta quarta-feira, às 19h, no Uruguai, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Logo depois, na sexta-feira, enfrenta a Ferroviária, às 21h30, pelas quartas de final do Paulistão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados