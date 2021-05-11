Belmonte descarta negócio por Borré e Braian Romero no São Paulo

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O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, comentou sobre as negociações do clube com os atacantes Borré, do River Plate, e Braian Romero, jogador do Defensa y Justicia.

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Apesar de serem nomes interessantes para o elenco do Tricolor, Belmonte afirmou que as questões financeiras tornaram as negociações inviáveis, principalmente com o jogador dos Millonários.

CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Não estamos analisando ou observando o Braian Romero neste momento. Quanto ao Borré, é um grande atacante e qualquer time tem interesse em contratá-lo, o que não temos é dinheiro para trazer esse jogador - disse Belmonte ao canal do YouTube 'Sombra Tricolor',

Ele comentou que a situação de Borré poderia ser diferente caso tivessem investidores que ajudariam o São Paulo a trazer o jogador. Porém, nos moldes de agora, o Tricolor não tem investimento para contratar o atacante, que também foi descartado no rival Palmeiras. - Se nós tivéssemos um grupo de investidores que quisesse adquirir o Borré e colocá-lo no São Paulo para lucrar com um venda futura, a situação seria diferente. É um jogador que teria mercado na Europa. Porém, não temos qualquer condição de contratar o atacante do River Plate pelo momento que a gente passa. Temos que ter responsabilidade com os atletas que já temos - finalizou o executivo.