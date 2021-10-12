Belmonte afirma que São Paulo pretende prorrogar empréstimos de Benítez e Galeano

Crédito: Divulgação/São Paulo

O São Paulo segue atento ao mercado e também em possíveis renovações de empréstimos com jogadores do elenco atual. São os casos do meia Benítez e do atacante Galeano, que estão cedidos ao Tricolor até o final da temporada e precisam ser adquiridos para continuarem no clube. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, analisou a situação da dupla. Segundo o dirigente, o clube estuda a prorrogação dos empréstimos.

- O Benítez fez um primeiro semestre, principalmente no Paulistão onde foi eleito o melhor jogador. Depois teve problemas de lesão, perdeu espaço no elenco. Mas é um grande jogador. Vamos analisando mês a mês, já estamos conversando na principal possibilidade que é mais um ano de empréstimo. Temos um problema grande de caixa, não temos recurso para viabilizar (compra) - disse Belmonte, em entrevista ao programa Segunda Opinião da Rádio Energia 97.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Sobre o atacante Galeano, que vem sendo utilizado por Crespo na ala, Belmonte disse que ele está na mesma situação que Benítez.

- Já o Galeano é a mesma situação do Benítez, não temos como comprá-lo e queremos prorrogar seu contrato de empréstimo - resumiu.