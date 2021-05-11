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Belmonte afirma que São Paulo deve escalar reservas diante do Rentistas

Segundo o diretor de futebol do Tricolor, time poupará jogadores devido a maratona de jogos, com foco nas quartas de final do Campeonato Paulista contra a Ferroviária, na sexta...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2021 às 12:00
Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
O São Paulo vem encarando uma maratona neste mês de maio, com diversos jogos decisivos. Sendo assim, Crespo e sua comissão técnica vem tentando poupar a equipe para ter o time considerado ideal nos duelos mais decisivos. 
Melhor ataque do Paulistão: veja como está a artilharia do São Paulo no estadual
Segundo o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, o São paulo deve escalar uma equipe considerada alternativa contra o Rentistas, nesta quarta-feira (12), às 19h, no Uruguai, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores.
CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Nós não vamos com o time titular contra o Rentistas e vamos com o time titular contra a Ferroviária e vamos com os titulares, se passarmos, contra o próximo adversário na semifinal. Isso é uma decisão do Crespo e que nós (diretoria), apoiamos totalmente - afirmou o dirigente, em entrevista ao canal 'Sombra Tricolor'.
O São Paulo vem encarando o Campeonato Paulista como a grande chance de sair da seca de títulos, que dura desde 2012, com a conquista da Copa Sul-Americana. A equipe conquistou a melhor campanha na primeira fase do estadual, com 28 pontos. Sendo assim, apesar da Libertadores ter mais 'reconhecimento' e ser mais importante na questão financeira, o foco está na disputa do Paulistão. A situação confortável do Tricolor no Grupo E da competição continental também explica a situação.
A equipe é a líder da chave, com sete pontos, seguido pelo Racing, com cinco. Logo atrás, vem o Rentistas, com dois pontos e o Sporting Cristal, com apenas um ponto conquistado. Se vencer os uruguaios, o Tricolor praticamente assegura a vaga para às oitavas de final.

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