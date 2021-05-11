Belmonte afirma que São Paulo deve escalar reservas diante do Rentistas

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

O São Paulo vem encarando uma maratona neste mês de maio, com diversos jogos decisivos. Sendo assim, Crespo e sua comissão técnica vem tentando poupar a equipe para ter o time considerado ideal nos duelos mais decisivos.

Melhor ataque do Paulistão: veja como está a artilharia do São Paulo no estadual

Segundo o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, o São paulo deve escalar uma equipe considerada alternativa contra o Rentistas, nesta quarta-feira (12), às 19h, no Uruguai, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores.

CONFIRA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NA LIBERTADORES - Nós não vamos com o time titular contra o Rentistas e vamos com o time titular contra a Ferroviária e vamos com os titulares, se passarmos, contra o próximo adversário na semifinal. Isso é uma decisão do Crespo e que nós (diretoria), apoiamos totalmente - afirmou o dirigente, em entrevista ao canal 'Sombra Tricolor'.

O São Paulo vem encarando o Campeonato Paulista como a grande chance de sair da seca de títulos, que dura desde 2012, com a conquista da Copa Sul-Americana. A equipe conquistou a melhor campanha na primeira fase do estadual, com 28 pontos. Sendo assim, apesar da Libertadores ter mais 'reconhecimento' e ser mais importante na questão financeira, o foco está na disputa do Paulistão. A situação confortável do Tricolor no Grupo E da competição continental também explica a situação.