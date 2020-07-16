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futebol

Bellingham chega na Alemanha para exames médicos no Dortmund

Jovem atacante do Birmingham foi alvo de interesse do Manchester United, mas está pronto para assinar com o clube alemão por cinco temporadas...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 16:21

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 16:21

Crédito: Twitter / Birmingham
O jovem atacante do Birmingham, Jude Bellingham, chegou na Alemanha para realizar exames médicos no Borussia Dortmund. O acordo de 25 milhões de libras (R$ 168 milhões) deve ser finalizado e anunciado nas próximas horas e o vínculo da joia de 17 anos deve ser de cinco temporadas.
Apesar de poder assinar com o clube alemão, Bellingham estará disponível para jogar as duas últimas partidas da segunda divisão inglesa para garantir que o time não seja rebaixado. O próximo jogo do Birmingham é neste sábado. Há alguns meses, o atleta também foi alvo do Manchester United.
O Borussia Dortmund deve começar sua pré-temporada oito dias após o fim da Championship e ainda deve haver um acordo sobre o tempo que o centroavante terá para descansar e tirar férias entre o fim de uma época e o início de sua preparação para jogar na Bundesliga. O Campeonato Alemão volta apenas no dia 18 de setembro.

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