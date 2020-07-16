Bellingham chega na Alemanha para exames médicos no Dortmund

Crédito: Twitter / Birmingham

O jovem atacante do Birmingham, Jude Bellingham, chegou na Alemanha para realizar exames médicos no Borussia Dortmund. O acordo de 25 milhões de libras (R$ 168 milhões) deve ser finalizado e anunciado nas próximas horas e o vínculo da joia de 17 anos deve ser de cinco temporadas.

Apesar de poder assinar com o clube alemão, Bellingham estará disponível para jogar as duas últimas partidas da segunda divisão inglesa para garantir que o time não seja rebaixado. O próximo jogo do Birmingham é neste sábado. Há alguns meses, o atleta também foi alvo do Manchester United.