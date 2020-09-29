AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Bellerín tranquila fãs do Arsenal após derrota para o Liverpool fora de casa

Lateral espanhol revela que há um processo para a construção de uma nova identidade de jogo na equipe e que os torcedores e os jogadores precisam ter paciência neste momento...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 09:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 09:41
Crédito: AFP
Apesar da derrota do Arsenal para o Liverpool por 3 a 1 no Campeonato Inglês, o lateral Héctor Bellerín fez questão de tranquilizar os torcedores dos Gunners. Apesar da empolgação dos fãs com os recentes bons resultados do time sob comando do técnico Mikel Arteta, o espanhol afirmou que o processo de mudança é gradual.
- Eu penso que quando você constrói uma nova identidade, um novo jeito de jogar futebol, não é algo que acontece da noite para o dia. Leva tempo, derrotas acontecem, vitórias acontecem e aprendemos muito. Temos jogadores que chegaram nesta temporada que precisam se adaptar ao sistema.Nesta quinta-feira, Arsenal e Liverpool se reencontram pela disputa da Copa da Liga Inglesa, novamente em Anfield. Os técnicos podem optar por uma equipe alternativa, mas Bellerín afirmou que quer se redimir da derrota sofrida na última segunda-feira e que também já pensa em se recuperar na Premier League no próximo fim de semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Candidata a vice de Helder está definida. Veja aqui o perfil dela
Imagem de destaque
Campeão da Copa de 2010 pela Espanha pede ajuda a Trump após ter negada permissão de entrada nos EUA
A influenciadora Thayna da Rocha Endringer, e o marido, Flavio dos Santos Medina
Justiça manda soltar influenciadora presa pela Polícia Federal no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados