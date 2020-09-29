Bellerín tranquila fãs do Arsenal após derrota para o Liverpool fora de casa

Apesar da derrota do Arsenal para o Liverpool por 3 a 1 no Campeonato Inglês, o lateral Héctor Bellerín fez questão de tranquilizar os torcedores dos Gunners. Apesar da empolgação dos fãs com os recentes bons resultados do time sob comando do técnico Mikel Arteta, o espanhol afirmou que o processo de mudança é gradual.

- Eu penso que quando você constrói uma nova identidade, um novo jeito de jogar futebol, não é algo que acontece da noite para o dia. Leva tempo, derrotas acontecem, vitórias acontecem e aprendemos muito. Temos jogadores que chegaram nesta temporada que precisam se adaptar ao sistema.Nesta quinta-feira, Arsenal e Liverpool se reencontram pela disputa da Copa da Liga Inglesa, novamente em Anfield. Os técnicos podem optar por uma equipe alternativa, mas Bellerín afirmou que quer se redimir da derrota sofrida na última segunda-feira e que também já pensa em se recuperar na Premier League no próximo fim de semana.