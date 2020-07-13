Bellerín quer sair do Arsenal, mas leva negativa do Bayern de Munique

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O lateral direito Héctor Bellerín está desesperado para sair do Arsenal após uma nova temporada de fracasso do clube inglês, mas foi recusado pelo Bayern de Munique, de acordo com a “Sky Sports” da Alemanha. O principal motivo para que os bávaros não tenham entrado em acordo foram as fracas atuações defensivas do espanhol.

Os números do ala na atual temporada não ajudam suas estatísticas, uma vez que Bellerín só venceu 41% de seus duelos defensivos e 44% das batalhas pelo alto. Além disso, ele tem o menor número de divididas bem sucedidas desde 2011.