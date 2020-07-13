Bellerín quer sair do Arsenal, mas leva negativa do Bayern de Munique

O lateral direito Héctor Bellerín está desesperado para sair do Arsenal após uma nova temporada de fracasso do clube inglês, mas foi recusado pelo Bayern de Munique, de acordo com a “Sky Sports” da Alemanha. O principal motivo para que os bávaros não tenham entrado em acordo foram as fracas atuações defensivas do espanhol.
Os números do ala na atual temporada não ajudam suas estatísticas, uma vez que Bellerín só venceu 41% de seus duelos defensivos e 44% das batalhas pelo alto. Além disso, ele tem o menor número de divididas bem sucedidas desde 2011.
O espanhol tem contrato com os Gunners até 2023 e o clube não estaria disposto a deixá-lo sair por menos do que 20 milhões de libras (R$ 134 milhões). Uma saída pode ser uma solução desde que os londrinos renovaram com Cédric Soares. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund são opções para o lateral.