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futebol

Bellerin diz que Arsenal irá buscar classificação para Liga dos Campeões

Lateral afirmou que o objetivo do clube desde o início da temporada é voltar ao maior torneio da Europa. Espanhol vê melhora lenta do time nos últimos jogos...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2020 às 14:12

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 14:12

Crédito: Arsenal vem de três vitórias seguidas na Inglaterra (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Após conquistar a terceira vitória seguida e emplacar uma goleada por 4 a 0 sobre o Norwich, o Arsenal volta a sonhar com uma difícil, mas possível classificação para a próxima Liga dos Campeões. O clube está oito pontos atrás do Chelsea, que ocupa a quarta colocação e que perdeu para o West Ham no último confronto.
Para o lateral Hector Bellerin, o objetivo dos Gunners sempre foi buscar esta classificação e o objetivo segue sendo perseguido com apenas mais seis rodadas por jogar.
- Esse sempre foi nosso objetivo desde o início da temporada. E obviamente é nosso objetivo desde a volta da paralisação. Não tivemos o melhor início no retorno da Premier League, mas estamos trabalhando duro. Acho que precisávamos desses jogos para colocar todos os novos conceitos em campo. Lentamente estamos chegando e melhorando.
O Arsenal encara um adversário direto por briga de posição na próxima rodada que é o Wolverhampton fora de casa. O time de Nuno Espírito Santo ocupa uma vaga para a próxima Liga Europa e está seis pontos na frente da equipe dirigida por Arteta. A partida será no próximo sábado, às 13h30 (horário de Brasília).

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