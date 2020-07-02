Bellerin diz que Arsenal irá buscar classificação para Liga dos Campeões

Após conquistar a terceira vitória seguida e emplacar uma goleada por 4 a 0 sobre o Norwich, o Arsenal volta a sonhar com uma difícil, mas possível classificação para a próxima Liga dos Campeões. O clube está oito pontos atrás do Chelsea, que ocupa a quarta colocação e que perdeu para o West Ham no último confronto.
Para o lateral Hector Bellerin, o objetivo dos Gunners sempre foi buscar esta classificação e o objetivo segue sendo perseguido com apenas mais seis rodadas por jogar.
- Esse sempre foi nosso objetivo desde o início da temporada. E obviamente é nosso objetivo desde a volta da paralisação. Não tivemos o melhor início no retorno da Premier League, mas estamos trabalhando duro. Acho que precisávamos desses jogos para colocar todos os novos conceitos em campo. Lentamente estamos chegando e melhorando.
O Arsenal encara um adversário direto por briga de posição na próxima rodada que é o Wolverhampton fora de casa. O time de Nuno Espírito Santo ocupa uma vaga para a próxima Liga Europa e está seis pontos na frente da equipe dirigida por Arteta. A partida será no próximo sábado, às 13h30 (horário de Brasília).