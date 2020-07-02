Bellerin diz que Arsenal irá buscar classificação para Liga dos Campeões

Crédito: Arsenal vem de três vitórias seguidas na Inglaterra (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP

Após conquistar a terceira vitória seguida e emplacar uma goleada por 4 a 0 sobre o Norwich, o Arsenal volta a sonhar com uma difícil, mas possível classificação para a próxima Liga dos Campeões. O clube está oito pontos atrás do Chelsea, que ocupa a quarta colocação e que perdeu para o West Ham no último confronto.

Para o lateral Hector Bellerin, o objetivo dos Gunners sempre foi buscar esta classificação e o objetivo segue sendo perseguido com apenas mais seis rodadas por jogar.

- Esse sempre foi nosso objetivo desde o início da temporada. E obviamente é nosso objetivo desde a volta da paralisação. Não tivemos o melhor início no retorno da Premier League, mas estamos trabalhando duro. Acho que precisávamos desses jogos para colocar todos os novos conceitos em campo. Lentamente estamos chegando e melhorando.