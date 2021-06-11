Bélgica x Rússia: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

A bola vai rolar pelo Grupo B da Eurocopa. Neste sábado, a Bélgica, líder do ranking mundial de seleções da Fifa, encara a Rússia. O jogo acontece na Gazprom Arena, em São Petersburgo, na casa dos russos. O duelo está marcado para acontecer às 16h (de Brasília).
BÉLGICA
Líder do ranking da Fifa de seleções, a Bélgica quer coroar sua boa geração com um título importante. Após o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, os Diabos Vermelhos tentarão colocar em prática o favoritismo. Antes da estreia, porém, o técnico Roberto Martínez falou que o jogo não será fácil.
- Concordo que o primeiro jogo é muitas vezes o mais difícil num grande torneio. É preciso entrar no torneio tanto mental como fisicamente. Vai ser um verdadeiro teste amanhã, porque conhecemos muito bem esta equipe, mas eles também nos conhecem de cor e terão o apoio de seus torcedores - disse Martínez.
RÚSSIAStanislav Cherchesov, técnico da Rússia, elogiou muito a Bélgica antes do confronto, disse que o adversário é favorito para a partida, mas disse que sua equipe pode surpreender a líder do ranking de seleções da Fifa.
- Já os enfrentamos nas Eliminatórias. É uma boa equipe: ambiciosa, forte, com um grande treinador e bons jogadores. Não é nenhuma surpresa que tenham estado no topo da classificação da Fifa nos últimos anos. Os nossos últimos jogos com a Bélgica têm sido abertos, um futebol espetacular que encanta os torcedores. Compreendemos onde estamos. Não estamos entre os favoritos do torneio, mas isso não significa nada - disse Cherchesov.
FICHA TÉCNICA
Turquia x ItáliaEurocopa - Grupo A - Rodada 1
Data e horário: 12/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Gazprom Arena, em São Petersburgo (RUS)Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP)Transmissão: SporTV
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Vertonghen e Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans e Thorgan Hazard; Mertens, Lukaku e Jérémy Doku.
RÚSSIA (Técnico: Stanislav Cherchesov)Shunin; Mário Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov e Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin e Miranchuk; Dzyuba.