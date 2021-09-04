Bélgica x República Tcheca: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

As Eliminatórias Europeias seguem a todo vapor e neste domingo tem Bélgica em campo. Terceira colocada na Copa do Mundo de 2018, a equipe de Roberto Martínez entra em campo contra a República Tcheca, em Bruxelas. O jogo acontece no Estádio Rei Balduíno, às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022BÉLGICALíder do Grupo E, a Bélgica tem a vaga para o Mundial do Qatar bem encaminhada. Com três vitórias e um empate em quatro jogos, os Diabos Vermelhos vêm de goleada por 5 a 2 sobre a Estônia na última rodada das Eliminatórias.
REPÚBLICA TCHECANa segunda colocação do Grupo E, a República Tcheca também vem de vitória. Na última rodada, a equipe de Jaroslav Silhavy venceu a Bielorrússia por 1 a 0 e chegou aos sete pontos.
FICHA TÉCNICA
Bélgica x República TchecaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo E - 5ª RodadaData e horário: 05/09/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL)Árbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Burt (ING) e Simon Bennett (ING)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Denayer e Mechele; Castagne, Witsel, Vanaken e Carrasco; Trossard, Lukaku e Eden Hazard.
REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Jaroslav Silhavy)Vaclik; Coufal, Kudela, Celustka e Boril; Kral, Soucek, Jankto, Barak e Hlousek; Vydra.