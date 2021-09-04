  • Bélgica x República Tcheca: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias
Bélgica x República Tcheca: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

Diabos Vermelhos vêm de vitória sobre a Estônia na última rodada, com grande atuação de Lukaku, e buscam mais um triunfo para ficarem ainda mais pertos da vaga no Qatar...
LanceNet

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 15:14

As Eliminatórias Europeias seguem a todo vapor e neste domingo tem Bélgica em campo. Terceira colocada na Copa do Mundo de 2018, a equipe de Roberto Martínez entra em campo contra a República Tcheca, em Bruxelas. O jogo acontece no Estádio Rei Balduíno, às 15h45 (de Brasília).
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022BÉLGICALíder do Grupo E, a Bélgica tem a vaga para o Mundial do Qatar bem encaminhada. Com três vitórias e um empate em quatro jogos, os Diabos Vermelhos vêm de goleada por 5 a 2 sobre a Estônia na última rodada das Eliminatórias.
REPÚBLICA TCHECANa segunda colocação do Grupo E, a República Tcheca também vem de vitória. Na última rodada, a equipe de Jaroslav Silhavy venceu a Bielorrússia por 1 a 0 e chegou aos sete pontos.
+ Ribéry, David Luiz… Confira os jogadores mais valiosos do mundo que estão sem contratoFICHA TÉCNICA
Bélgica x República TchecaEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo E - 5ª Rodada​Data e horário: 05/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL)Árbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Burt (ING) e Simon Bennett (ING)Transmissão: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Denayer e Mechele; Castagne, Witsel, Vanaken e Carrasco; Trossard, Lukaku e Eden Hazard.
REPÚBLICA TCHECA (Técnico: Jaroslav Silhavy)Vaclik; Coufal, Kudela, Celustka e Boril; Kral, Soucek, Jankto, Barak e Hlousek; Vydra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica

