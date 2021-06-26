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futebol

Bélgica x Portugal: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Seleções se enfrentam pelas oitavas de final da Eurocopa e quem perder dá adeus à competição. Duelo colocará frente a frente Lukaku e Cristiano Ronaldo...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 14:36

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 14:36
Crédito: STUART FRANKLIN, JAVIER SORIANO / AFP / POOL
É mata-mata de Eurocopa. E uma das favoritas ao título já ficará pelo caminho nas oitavas de final. Neste domingo, Bélgica e Portugal se enfrentam pela fase eliminatória da competição e quem perder vai para casa. O jogo acontece no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha, às 16h (de Brasília).
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaBÉLGICAUma das favoritas ao título, a Bélgica chega para as oitavas de final com 100% de aproveitamento na Eurocopa. Antes do jogo, o técnico Roberto Martínez elogiou a seleção portuguesa e disse que sua equipe não terá vida fácil.
- Portugal não será um adversário fácil, mas estamos nos preparando para estes jogos há muitos meses. Quer os enfrente agora ou numa fase posterior, isso não deve fazer diferença. O time deve estar sempre pronto para atuar - disse Martínez.
PORTUGALApós se classificar em terceiro, a seleção de Portugal, que venceu a Eurocopa em 2016, terá um duelo difícil. O treinador Fernando Santos disse que este jogo será "uma final" e que sua não precisa dar show, mas sim conseguir a vaga.
- É uma final. É para ganhar, não para jogar. Sabemos que teremos bons adversários. Acredito, espero e estou convicto de que seremos melhores - disse Fernando Santos.
+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os temposFICHA TÉCNICA
Bélgica x PortugalEurocopa - Oitavas de final
Data e horário: 27/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP)Árbitro: Felix Brych (ALE)Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)Transmissão: SporTV
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Thorgan Hazard; Carrasco, Lukaku e Eden Hazard.
PORTUGAL (Técnico: Fernando Santos)Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro; Palhinha, Renato Sanches e João Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

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