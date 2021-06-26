Bélgica x Portugal: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Crédito: STUART FRANKLIN, JAVIER SORIANO / AFP / POOL

É mata-mata de Eurocopa. E uma das favoritas ao título já ficará pelo caminho nas oitavas de final. Neste domingo, Bélgica e Portugal se enfrentam pela fase eliminatória da competição e quem perder vai para casa. O jogo acontece no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha, às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaBÉLGICAUma das favoritas ao título, a Bélgica chega para as oitavas de final com 100% de aproveitamento na Eurocopa. Antes do jogo, o técnico Roberto Martínez elogiou a seleção portuguesa e disse que sua equipe não terá vida fácil.

- Portugal não será um adversário fácil, mas estamos nos preparando para estes jogos há muitos meses. Quer os enfrente agora ou numa fase posterior, isso não deve fazer diferença. O time deve estar sempre pronto para atuar - disse Martínez.

PORTUGALApós se classificar em terceiro, a seleção de Portugal, que venceu a Eurocopa em 2016, terá um duelo difícil. O treinador Fernando Santos disse que este jogo será "uma final" e que sua não precisa dar show, mas sim conseguir a vaga.

- É uma final. É para ganhar, não para jogar. Sabemos que teremos bons adversários. Acredito, espero e estou convicto de que seremos melhores - disse Fernando Santos.

+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os temposFICHA TÉCNICA

Bélgica x PortugalEurocopa - Oitavas de final

Data e horário: 27/06/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha (ESP)Árbitro: Felix Brych (ALE)Assistentes: Mark Borsch (ALE) e Stefan Lupp (ALE)Transmissão: SporTV

BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Thorgan Hazard; Carrasco, Lukaku e Eden Hazard.