Bélgica x País de Gales: saiba onde assistir e prováveis escalações

A bola vai rolar no Velho Continente para o início da caminhada rumo à Copa do Mundo de 2022, que será disputada no Qatar. Nesta quarta-feira, a Bélgica recebe o País de Gales pela primeira rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias. O jogo acontece na cidade de Leuven, às 16h45 (de Brasília).
Em entrevista coletiva antes da partida, o meio-campista Kevin De Bruyne, um dos capitães da seleção belga, relembrou o duelo com o País de Gales nas quartas de final da Eurocopa de 2016, onde os britânicos venceram por 3 a 1. Para o jogador do Manchester City, isso já é passado e tudo mudou desde então.
- Isso está no passado. As equipes são diferentes e já se passaram cinco anos. Jogamos contra o País de Gales muitas vezes nas eliminatórias e a última na Eurocopa foi obviamente difícil. Mas agora é uma etapa muito diferente de novo em uma nova seletiva, um novo cenário. São jogadores totalmente diferentes e nada comparável ao que aconteceu no passado - disse De Bruyne.
Capitão do País de Gales, Gareth Bale também falou com a imprensa em entrevista coletiva e disse que sua equipe está pronta para o duelo com os belgas, que lideram o ranking de seleções da Fifa.
- É muito bom estar de volta e estamos ansiosos pelo jogo de amanhã. Estamos focados e não há desculpas. Estamos trabalhando muito e fazendo o que precisamos fazer. Sinto-me renovado e pronto para ir. Sabemos que amanhã será um jogo difícil e sabemos que eles têm uma grande equipe com jogadores de ataque fantásticos - disse o capitão Gareth Bale.
FICHA TÉCNICA
Bélgica x País de GalesEliminatórias EuropeiasGrupo E - 1ª rodada
Data e horário: 24/03/2021, às 16h45 (de Brasília)Local: Estádio Den Dreef, em Leuven (BEL)Árbitro: Cüneyt Çakir (TUR)Assistentes: Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS TIMES
BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Denayer e Vertonghen; Chadli, Dendoncker, Tielemans e Thorgan Hazard; Mertens, De Bruyne e Lukaku.
PAÍS DE GALES (Técnico: Robert Page)Hennessey; Mepham, Rodon e Ampadu; Roberts, Allen, Morrell e Norrington-Davies; Bale, Moore e James.