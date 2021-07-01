Bélgica x Itália: saiba onde assistir e as prováveis escalações da partida

Crédito: ANDREAS SOLARO, ANTON VAGANOV / POOL / AFP

Chegou a hora da bola rolar pelas quartas de final da Eurocopa. Nesta sexta-feira, Bélgica e Itália, duas das principais candidatas ao título, se enfrentam em busca da vaga nas semifinais. O jogo acontece na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, às 16h (de Brasília).

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaBÉLGICAAntes do jogo, o técnico Roberto Martínez afirmou que espera uma Itália atacando desde o início da partida e que o jogo será muito dinâmico. O comandante da Bélgica também falou que este tipo de jogo, assim como contra Portugal, poderia acontecer em fases ainda mais agudas do torneio.

- A Itália vai atacar desde o primeiro segundo. Será um jogo muito estruturado e dinâmico. Cada jogador conhece o seu papel. O jogo contra Portugal foi um jogo que poderia ter sido disputado muito mais adiante. Normalmente os jogadores não jogam esses jogos físicos e intensos nesta fase do torneio. Felizmente, tivemos dias suficientes para recuperar e preparar - disse Martínez.

ITÁLIADo lado italiano, o técnico Roberto Mancini disse que a Itália não mudará seu estilo de jogo para o duelo, mas que respeita muito. O treinador da Azzurri disse que a Bélgica é "uma das melhores equipes do mundo".

- Vamos jogar o nosso próprio jogo, respeitando sempre a equipa que enfrentamos porque sabemos que são bons. Não há jogos fáceis como vimos neste torneio. A Bélgica é certamente uma das melhores equipes no mundo agora, mas não muda muito porque cada jogo é difícil nesta fase do torneio - disse Mancini.

+ Contratos terminados: veja os 25 jogadores mais valiosos do mundo que ficaram sem clube nesta quintaFICHA TÉCNICA

Bélgica x ItáliaEurocopa - Quartas de final

Data e horário: 02/07/2021, às 16h (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Árbitro: Slavko Vincic (SLO)Assistentes: Tomaz Klancnik (SLO) e Andraz Kovacic (SLO)Transmissão: SporTV

BÉLGICA (Técnico: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen; Thorgan Hazard, Witsel, Tielemans e Meunier; Mertens (Eden Hazard), Lukaku e Carrasco (De Bruyne).