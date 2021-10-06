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Bélgica x França: onde assistir, horário e escalações da semifinal da Nations League

Semifinal da última Copa do Mundo será repetida entre belgas e franceses na UEFA Nations League, nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 12:29

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 12:29

Crédito: AFP
Nesta quinta-feira, Bélgica e França decidirão qual seleção será a próxima finalista da UEFA Nations League. O confronto das semifinais repete um que aconteceu na Copa do Mundo de 2018, e terá início às 15:45h (de Brasília), ocorrendo no Juventus Stadium, em Turim.A Bélgica classificou-se para a semifinal da Nations League sem sofrer uma única derrota na competição. Em seis partidas disputadas, os belgas somaram um total de cinco vitórias e um empate, e agora buscam o título do torneio europeu.
- Normalmente, há muita preparação, uma fase de grupos e mais algumas rodadas em um grande torneio, mas agora só temos que trabalhar para tentar vencer isso. Este torneio ainda não tem aquele glamour histórico, mas seria bom ser um dos primeiros vencedores - disse Alderweireld, zagueiro da Bélgica.
Vencedora da semifinal na Copa do Mundo de 2018, a França também chega ao confronto contra a Bélgica sem perder na Nations League. Com três vitórias e outros três empates, os franceses também buscam chegar ao destino final: o título.
- Eles têm seis ou sete jogadores com mais de 100 partidas pela seleção. Os seus jogadores principais são muito experientes e ainda têm um grande potencial de ataque. A Bélgica é uma das principais nações da Europa e do mundo - disse Deschamps, treinador da França.FICHA TÉCNICABÉLGICA x FRANÇA - UEFA NATIONS LEAGUE
Data e horário: 07/10/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Daniel Siebert (ALE)Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Eduard Beitinger (ALE)Onde assistir: TNT Sports
BÉLGICA (Treinador: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Boyata e Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans e Carrasco; De Bruyne e Hazard; Lukaku.
FRANÇA (Treinador: Didier Deschamps)Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Theo Hernández; Tchouaméni, Pogba e Rabiot; Griezmann, Mbappé e Benzema.

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