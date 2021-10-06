Bélgica x França: onde assistir, horário e escalações da semifinal da Nations League

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Nesta quinta-feira, Bélgica e França decidirão qual seleção será a próxima finalista da UEFA Nations League. O confronto das semifinais repete um que aconteceu na Copa do Mundo de 2018, e terá início às 15:45h (de Brasília), ocorrendo no Juventus Stadium, em Turim.A Bélgica classificou-se para a semifinal da Nations League sem sofrer uma única derrota na competição. Em seis partidas disputadas, os belgas somaram um total de cinco vitórias e um empate, e agora buscam o título do torneio europeu.

- Normalmente, há muita preparação, uma fase de grupos e mais algumas rodadas em um grande torneio, mas agora só temos que trabalhar para tentar vencer isso. Este torneio ainda não tem aquele glamour histórico, mas seria bom ser um dos primeiros vencedores - disse Alderweireld, zagueiro da Bélgica.

Vencedora da semifinal na Copa do Mundo de 2018, a França também chega ao confronto contra a Bélgica sem perder na Nations League. Com três vitórias e outros três empates, os franceses também buscam chegar ao destino final: o título.

- Eles têm seis ou sete jogadores com mais de 100 partidas pela seleção. Os seus jogadores principais são muito experientes e ainda têm um grande potencial de ataque. A Bélgica é uma das principais nações da Europa e do mundo - disse Deschamps, treinador da França.FICHA TÉCNICABÉLGICA x FRANÇA - UEFA NATIONS LEAGUE

Data e horário: 07/10/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Juventus Stadium, em Turim (ITA)Árbitro: Daniel Siebert (ALE)Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Eduard Beitinger (ALE)Onde assistir: TNT Sports

BÉLGICA (Treinador: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Boyata e Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans e Carrasco; De Bruyne e Hazard; Lukaku.