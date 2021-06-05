Bélgica x Croácia: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, a Seleção Belga recebe a Seleção Croata no King Baudouin Stadium, na cidade de Bruxelas, em amistoso preparatório para a próxima Eurocopa. O confronto, que terá início às 15:45h (de Brasília), será o último das duas equipes antes do início da competição.
Primeira colocada no ranking da Fifa, a Seleção da Bélgica chega no amistoso contra a Croácia após empatar em 1 a 1 com a Grécia na última quarta-feira. Os belgas planejam fazer uma boa partida antes de sua estreia na Eurocopa, que ocorre no próximo sábado.
Vice-campeã da última edição da Copa do Mundo, a Seleção da Croácia, assim como os belgas, chega no confronto após um empate em 1 a 1, mas este contra a Armênia. Contra a Bélgica, os croatas fazem o seu último teste antes do início da Eurocopa.FICHA TÉCNICABÉLGICA x CROÁCIA
Data e horário: 06/06/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: King Baudouin Stadium, em Bruxelas (BEL)Árbitro: Deniz Aytekin (GER)Assistentes: Eduard Beitinger (GER) e Dominik Schaal (GER)Onde assistir: Estádio TNT Sports
BÉLGICA (Treinador: Roberto Martínez)Mignolet; Alderweireld, Denayer e Vertonghen; Castagne, Dendoncker, Tielemans e Thorgan Hazard; Doku, Trossard e Lukaku.
CROÁCIA (Treinador: Zlatko Dalic)Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car e Barisic; Brozovic, Modric, Vlasic, Pasalic e Perisic; Petkovic.
Desfalques: Lovren (lesionado); Rebic e Brekalo (dúvidas).