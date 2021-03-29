futebol

Bélgica x Bielorrússia: onde assistir e prováveis escalações

Após uma vitória e um empate, equipe belga tenta assumir a liderança do Grupo E nas Eliminatórias da Copa do Mundo...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 15:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2021 às 15:15
Crédito: AFP
A Bélgica volta a campo nesta terça-feira e terá a Bielorrússia pela frente. Às 15h45 (de Brasília), a seleção belga recebe a rival e tenta vencer para assumir a liderança do Grupo E das Eliminatórias para a Copa do Mundo.
De um lado, a Bélgica chega para a partida após um empate em 1 a 1 com a República Tcheca. Do outro, a Bielorrússia vem de vitória por 4 a 2 sobre a Estônia.FICHA TÉCNICABélgica x BielorrússiaData e horário: 30/03/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Den Dreef (Leuven, BEL)Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBélgica (Treinador: Roberto Martínez)Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Foket; Trossard, Lukaku, De Bruyne
Bielorrússia (Treinador: Mikhail Markhel)Gutor; Yuzepchuk, Naumov, Bordachev, Zolotov; Savitskiy, Kendysh, Yablonskiy, Stasevich; Lisakovich; Kislyak

