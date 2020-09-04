Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bélgica visita a Dinamarca na estreia da Liga das Nações neste sábado

Terceiro lugar na Copa do Mundo em 2018, belgas tentam se recuperar da eliminação na primeira fase da Liga das Nações na última temporada e querem o título do torneio...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 16:18
Crédito: AFP
Vai começar a Liga das Nações para a Bélgica. Apontada por muitos como uma das melhores seleções do mundo, os Diabos Vermelhos querem confirmar a expectativa criada. Neste sábado, os belgas encaram a Dinamarca, fora de casa, às 15h45 (de Brasília).+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES
Após não se classificar para as semifinais da última edição por causa do critério de saldo de gols, a seleção que ficou em terceiro na última Copa do Mundo quer estrear com o pé direito. No entanto, o goleiro Thibaut Courtois será desfalque. O jogador foi cortado da relação e não joga contra a Dinamarca.
- Ele (Courtois) não estava pronto para jogar. Os nossos jogadores têm diferentes níveis de forma. Foi importante que Thibaut tenha se juntado a nós e praticou alguns exercícios, mas para os jogos não estava pronto. É por isso que ele retornou à Madri - disse Roberto Martínez.
Donos da casa, os dinamarqueses sabem que terão um jogo difícil pela frente. Entretanto, para o treinador Kasper Hjulmand, seus comandados têm condições de surpreenderem a favorita Bélgica.
- Vamos enfrentar uma Bélgica muito forte; é um grupo de jogadores muito forte baseado num longo trabalho estratégico da federação belga e dos clubes, mas também temos um grupo muito forte. É a minha primeira semana como treinador. Só tive esta semana com os jogadores, mas posso dizer que é um ótimo grupo de jogadores. O que está no meu coração é que estamos sentindo falta dos torcedores, só de olhar para o estádio agora dói. Mas estamos prontos e mal podemos esperar para começar - disse.
PROVÁVEIS TIMESDinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Jorgensen e Larsen; Delaney, Hojbjerg, Poulsen, Eriksen e Braithwaite; Cornelius.
Bélgica: Mignolet (Casteels); Alderweireld, Vertonghen e Denayer; Meunier, Tielemans, Witsel, De Bruyne e Carrasco; Hazard e Lukaku.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados