Bélgica visita a Dinamarca na estreia da Liga das Nações neste sábado

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Vai começar a Liga das Nações para a Bélgica. Apontada por muitos como uma das melhores seleções do mundo, os Diabos Vermelhos querem confirmar a expectativa criada. Neste sábado, os belgas encaram a Dinamarca, fora de casa, às 15h45 (de Brasília).+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕES

Após não se classificar para as semifinais da última edição por causa do critério de saldo de gols, a seleção que ficou em terceiro na última Copa do Mundo quer estrear com o pé direito. No entanto, o goleiro Thibaut Courtois será desfalque. O jogador foi cortado da relação e não joga contra a Dinamarca.

- Ele (Courtois) não estava pronto para jogar. Os nossos jogadores têm diferentes níveis de forma. Foi importante que Thibaut tenha se juntado a nós e praticou alguns exercícios, mas para os jogos não estava pronto. É por isso que ele retornou à Madri - disse Roberto Martínez.

Donos da casa, os dinamarqueses sabem que terão um jogo difícil pela frente. Entretanto, para o treinador Kasper Hjulmand, seus comandados têm condições de surpreenderem a favorita Bélgica.

- Vamos enfrentar uma Bélgica muito forte; é um grupo de jogadores muito forte baseado num longo trabalho estratégico da federação belga e dos clubes, mas também temos um grupo muito forte. É a minha primeira semana como treinador. Só tive esta semana com os jogadores, mas posso dizer que é um ótimo grupo de jogadores. O que está no meu coração é que estamos sentindo falta dos torcedores, só de olhar para o estádio agora dói. Mas estamos prontos e mal podemos esperar para começar - disse.

PROVÁVEIS TIMESDinamarca: Schmeichel; Dalsgaard, Kjaer, Jorgensen e Larsen; Delaney, Hojbjerg, Poulsen, Eriksen e Braithwaite; Cornelius.