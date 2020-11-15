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futebol

Bélgica vence em casa e elimina Inglaterra da Liga das Nações

Placas foi construído na primeira etapa com gols de Tielemans e Mertens. Apesar das tentativas, faltou criatividade e eficácia para o time de Southgate encontrar o gol...

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 nov 2020 às 18:39
Crédito: Bélgica foi eficaz e venceu Inglaterra após gols no primeiro tempo (AFP
A Bélgica conseguiu grande vitória contra a Inglaterra por 2 a 0 e está próxima de garantir vaga nas semifinais da Liga das Nações. Com a derrota, os ingleses estão eliminados do torneio, sem chance de alcançar a primeira colocação do grupo após uma partida fraca tecnicamente.
EFICÁCIAA Inglaterra começou a partida com muita intensidade, mas a Bélgica foi quem aproveitou suas oportunidades. Logo aos 10 minutos, Lukaku fez pivô, encontrou TIelemans e o meio-campista mandou chute no cantinho de Pickford para abrir o placar. No ataque seguinte dos ingleses, o centroavante belga salvou a seleção de Roberto Martínez ao tirar uma bola cabeceada por Kane em cima da linha. Aos 23, Mertens ampliou o placar em linda cobrança de falta.
JOGO MORNOApesar do primeiro tempo movimentado, a segunda etapa foi fraca e sem grandes chances para os dois times. Os mandantes tentaram administrar o resultado construído nos primeiros 45 minutos, enquanto a Inglaterra tentava chegar ao ataque, mas sem perigo e sem criatividade.
CLASSIFICAÇÃOCom a vitória, a Bélgica está na liderança do Grupo 2 com 12 pontos, enquanto a Dinamarca ocupa o segundo lugar com 10 após a vitória contra a Islândia por 2 a 1. A classificação será decidida na quarta-feira quando os dois times se enfrentam lutando pela vaga nas semifinais.

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