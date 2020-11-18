futebol

Bélgica vence Dinamarca e se classifica na Liga das Nações

Seleção belga vence confronto direto pela vaga, com dois gols de Lukaku, e se
junta a Itália, França e Espanha na fase final da competição...
LanceNet

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 18:34

Crédito: Bélgica se classifica na Liga das Nações - JOHN THYS / AFP
Em confronto direto pela vaga, a Bélgica derrotou a Dinamarca por 4 a 2, no estádio Rei Balduíno, nesta quarta-feira, e garantiu a classificação para o quadrangular final na Liga das Nações. Tielemans e Lukaku, duas vezes, marcaram os gols da vitória da seleção Belga. Wind descontou para os visitantes.
Com o resultado, a Bélgica atingiu os 15 pontos no Grupo 2 e garantiu a classificação para fase final da Liga das Nações. A equipe de Lukaku agora se junta a Itália, Espanha e França na fase final da competição.
O JOGO O primeiro tempo foi bastante equilibrado, em termos de posse de bola, oportunidades de gol e até roubadas de bola. A Bélgica abriu o placar logo cedo, aos 2 minutos de partida. Lukaku fez o pivô, a bola sobrou para Tielemans, e o meia acertou um chute forte no canto para vencer o goleiro dinamarquês.
Após o gol, a Bélgica não se impôs como esperado. A Dinamarca começou a gostar do jogo e chegou ao gol de empate ainda no primeiro tempo. Após uma ótima construção coletiva, aos 16, Ericksen deu um lindo passe para Braithwaite. O atacante chutou cruzado, a bola desviou em Vertonghen e sobrou para Wind completar de cabeça.
A segunda etapa começou com a Bélgica mais organizada e retomando o controle da partida. Aos 11 minutos, Tielemans bateu falta rápido e acionou De Bruyne. O meia encontrou Lukaku, que chutou na saída do goleiro. A bola desviou em Schmeichel e foi para o fundo do gol.
O artilheiro voltou a aparecer. Aos 23, Thorgan Hazard cruzou na medida para Lukaku, que se antecipou e cabeceou com força para fazer 3 a 1 para Bélgica. Aos 40, uma falha incrível de Courtois. Chadli recuou a bola e o goleiro errou o domínio, deixando a bola entrar no fundo do gol.
A resposta da Bélgica foi imediata. Aos 42, Foket fez boa jogada e tocou para De Bruyne. O meia chegou chapando no canto e deu números finais a partida. A seleção belga passou a administrar a posse de bola e garantiu o resultado.

