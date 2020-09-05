Bélgica vence a Dinamarca por 2 a 0 e lidera o Grupo 2 da Liga das Nações

A Bélgica venceu a Dinamarca por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Parken, em Copenhague (DIN), pela primeira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações, com grande atuação de Mertens. O atacante do Napoli marcou um gol e deu uma assistência para o zagueiro Denayer anotar o outro.
Os belgas chegaram a 11 jogos de invenibilidade. O time não perde desde novembro de 2018, quando acabou eliminado pela Suíça na Liga das Nações.
A Bélgica lidera o Grupo 2, com os mesmos três pontos da Inglaterra, que venceu a Islândia por 1 a 0. Apenas o primeiro colocado avança às semifinais, e o lanterna cai para a Liga B.
O primeiro tempo começou equilibrado, mas o time belga logo passou a ser mais agressivo em campo. Aos nove minutos, Denayer abriu o placar após assistência de Mertens.
Na segunda etapa, a Bélgica manteve o domínio e ampliou a diferença com Mertens, a 14 minutos do fim.