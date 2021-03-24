Bélgica sai atrás, mas vence o País de Gales de virada na estreia das Eliminatórias Europeias

Líder do ranking da Fifa, a Bélgica estreou com vitória nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Nesta quarta-feira, os belgas receberam o País de Gales e venceram por 3 a 1 de virada. De Bruyne, Thorgan Hazard e Lukaku marcaram os gols. Harry Wilson abriu o placar.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022PRIMEIRO TEMPO ANIMADOApesar de jogar fora de casa, o País de Gales se lançou ao ataque no início e abriu o placar aos nove minutos, com Harry Wilson. Connor Roberts avançou pela direita, tocou para Bale, que entregou para o centroavante. Cara a cara com Courtois, ele não desperdiçou. Aos 21, De Bruyne arriscou de fora da área e acertou o canto de Danny Ward. Seis minutos depois, Meunier cruzou da direita e Thorgan Hazard virou de cabeça.
SEGUNDO TEMPO TRUNCADOA etapa final foi diferente dos 45 minutos iniciais e a seleção belga administrou a partida controlando a posse de bola. O País de Gales até tentou escapar em jogadas rápidas, mas parou na boa marcação dos Diabos Vermelhos no Estádio Den Dreef.
MARCA DO ARTILHEIROAos 36 minutos, Mertens pegou rebote do goleiro Danny Ward, mas na hora de finalizar foi derrubado por Chris Mepham. O juiz marcou pênalti e o atacante Romelu Lukaku foi para a cobrança. Sem dar chances para o goleiro, o camisa 9 bateu com categoria e fechou a conta.+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
SEQUÊNCIAAs duas seleções entram em campo no próximo fim de semana. A Bélgica encara a República Tcheca, fora de casa, pelas Eliminatórias. O País de Gales, por sua vez, tem compromisso contra o México, em casa, em amistoso.