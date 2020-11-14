futebol

Bélgica recebe a Inglaterra de olho nas semifinais da Liga das Nações

Em primeiro lugar no Grupo 2 da Liga A, belgas recebem os ingleses na expectativa de confirmarem classificação neste domingo. Itália e Polônia disputam liderança do Grupo 1...
LanceNet

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 18:30

Crédito: AFP
Na liderança do Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações, a Bélgica recebe a Inglaterra neste domingo, às 16h45 (de Brasília), no King Power Stadium, em Heverlee, na tentativa de confirmar a classificação para as semifinais. A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos.
Os belgas ocupam a liderança chave, com nove pontos, e precisam, além do triunfo, torcer contra uma vitória da Dinamarca, terceira colocada, sobre a Islândia, se quiserem sair com a classificação antecipada. O time do técnico Roberto Martínez vem de um resultado positivo contra a Suíça por 2 a 1, em amistoso. O astro Eden Hazard, que testou positivo para Covid-19, é desfalque.
Os ingleses, por sua vez, somam sete pontos e ocupam o terceiro lugar, atrás da Dinamarca, que tem um saldo de gols superior. A seleção comandada por Gareth Southgate vem de vitória sobre a Irlanda por 3 a 0, também em amistoso. O duelo contra os belgas é decisivo, pois uma derrota praticamente tira os ingleses da disputa para a rodada final.PROVÁVEIS TIMES​Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Boyata; Meunier, Tielemans, Witsel, Thorgan Hazard; De Bruyne, Mertens; Lukaku.
Inglaterra: Pickford; Walker, Keane, Dier; Trippier, Henderson, Rice, Chilwell; Sterling, Sancho; Harry Kane.
Já pelo grupo 1, Itália e Polônia fazem confronto direto pela liderança da chave, às 16h45. Os poloneses são a surpresa da chave, na primeira colocação. Mais cedo, às 14h, a Holanda (3ª) recebe a Bósnia (4º).

