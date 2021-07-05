Bélgica mantém Roberto Martínez no comando após eliminação na Euro

Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP

Apesar da eliminação na Eurocopa, a Bélgica irá manter o técnico Roberto Martínez no cargo. Segundo Peter Bossaert, CEO dos Red Devils, o trabalho irá seguir como inicialmente planejado e afirmou que todos já estão pensando nos jogos das Eliminatórias.- Já começamos a nos preparar para nossas próximas partidas e Roberto Martínez estará lá. Não haverá comunicação oficial, mas não há motivos para mudar - disse o dirigente em entrevista ao "Sporza".

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O comandante chegou nos Red Devils em 2016 e tem contrato até junho de 2022, mas pode prorrogar o seu vínculo e dirigir a seleção na Copa do Mundo do Qatar que será disputada apenas no final do próximo ano devido as condições climáticas do país sede.