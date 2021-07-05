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futebol

Bélgica mantém Roberto Martínez no comando após eliminação na Euro

Dirigente dos Red Devils confia no trabalho do treinador espanhol apesar de grande geração belga não ter conquistado um único título...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 12:45

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 12:45
Crédito: GIUSEPPE CACACE / AFP
Apesar da eliminação na Eurocopa, a Bélgica irá manter o técnico Roberto Martínez no cargo. Segundo Peter Bossaert, CEO dos Red Devils, o trabalho irá seguir como inicialmente planejado e afirmou que todos já estão pensando nos jogos das Eliminatórias.- Já começamos a nos preparar para nossas próximas partidas e Roberto Martínez estará lá. Não haverá comunicação oficial, mas não há motivos para mudar - disse o dirigente em entrevista ao "Sporza".
> Veja a tabela da Eurocopa
O comandante chegou nos Red Devils em 2016 e tem contrato até junho de 2022, mas pode prorrogar o seu vínculo e dirigir a seleção na Copa do Mundo do Qatar que será disputada apenas no final do próximo ano devido as condições climáticas do país sede.
Desde que chegou ao comando da Bélgica, Martínez tem uma das melhores gerações de atletas que o país já viu, mas não conseguiu conquistar nenhum título. Nas duas últimas Euros, a equipe parou nas quartas de final e chegou em terceiro lugar no Mundial da Rússia.

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