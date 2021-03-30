futebol

Bélgica faz oito em Belarus e mantém liderança nas Eliminatórias

Goleada belga por 8 a 0 em casa mantém seleção na primeira colocação do Grupo C, e invencibilidade na Data FIFA continua...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:33

Crédito: FRANÇOIS WALSCHAERTS / AFP
Nesta terça-feira, a Seleção da Bélgica recebeu a Seleção de Belarus pela 3ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com vitória belga por 8 a 0, com gols de Batshuayi, Vanaken (duas vezes), Trossard (duas vezes), Doku, Praet e Benteke.
Veja a tabela das EliminatóriasABRE DOIS​A Seleção Belga começou o jogo com tudo, e abriu o placar aos 14 minutos, com Michy Batshuayi. Os belgas seguiram no ataque da mesma forma após marcar pela primeira vez e, aos 17 minutos, Hans Vanaken fez o segundo gol da Bélgica.
FECHA MAIS DOIS​O domínio sobre Belarus é visto de forma clara na primeira etapa, e a Bélgica aproveitou os minutos finais para decretar que sairia do jogo com a vitória. Aos 38 minutos, Leandro Trossard marcou o terceiro e, aos 42 minutos, Jeremy Doku colocou o quarto no placar para aumentar a goleada.
CHUVA DE GOLSO início do segundo tempo não mostrou-se muito diferente, e a Bélgica exerceu a sua ampla vantagem dentro de campo. Belarus não foi capaz de impedir o ataque belga já aos quatro minutos, e Michy Batshuayi deu a assistência para Dennis Praet fazer o quinto.
CABE MAISSe ainda existia espaço para marcar, a Bélgica iria aproveitar, e o fez com muito êxito. Na segunda etapa, Christian Benteke, após assistência de Toby Alderweireld, marcou o sexto gol belga na partida aos 25 minutos. Seis minutos depois, Trossard marcou mais uma vez, colocando um 7 a 0 no placar. O oitavo saiu perto do fim, com Vanaken novamente.
SEQUÊNCIAA Bélgica entra em campo novamente apenas em junho, pela Eurocopa, contra a Rússia. Fora da Euro, Belarus volta às Eliminatórias apenas em setembro.

