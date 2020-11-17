Bélgica e Dinamarca duelam por vaga na semifinal da Nations League

A Bélgica encara a Dinamarca nesta quarta-feira valendo vaga para as semifinais da Liga das Nações, às 16h45 (horário de Brasília). O time dirigido por Roberto Martínez joga em casa e é o franco favorito para avançar de fase após boa vitória contra a Inglaterra, enquanto os visitantes tentam surpreender após sobreviverem no final da última partida contra a Islândia.
Momento da BélgicaA seleção belga chega embalada para o segundo jogo consecutivo em casa, após conquistar vitórias nas duas últimas rodadas contra Islândia e Inglaterra. A equipe, liderada por Lukaku e De Bruyne dentro das quatro linhas, joga em casa, território em que tem 100% de aproveitamento nessa Liga das Nações. Um empate basta para os Red Devils avançarem às semifinais do torneio.
Momento da DinamarcaPor outro lado, a Dinamarca tem dois pontos a menos do que o adversário desta quarta-feira. Após um início conturbado, o time de Kasper Hjulmand vem de três vitórias seguidas e com grande desempenho da estrela Christian Eriksen, autor de quatro gols nestes triunfos. Apesar disso, só a vitória interessa para os dinamarqueses.
MemóriaO último confronto entre Bélgica e Dinamarca aconteceu pela primeira rodada da Liga das Nações, no último dia cinco de setembro. Na ocasião, os belgas venceram fora de casa por 2 a 0 em partida equilibrada, mas que a equipe de Roberto Martínez conseguiu ser mais eficaz nos momentos ofensivos. Os gols foram marcados por Denayer e Mertens.