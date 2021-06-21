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Bélgica domina, vence a Finlândia e termina a fase de grupos da Eurocopa com 100% de aproveitamento

Diabos Vermelhos mandam na partida do início ao fim, têm gol anulado pelo VAR por questão de centímetros, e vão para o mata-mata com três vitórias seguidas...
LanceNet

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Publicado em 

21 jun 2021 às 17:52

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 17:52

Crédito: KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP
100% de aproveitamento. A Bélgica terminou a fase de grupos da Eurocopa com três vitórias em três jogos. Nesta segunda-feira, os Diabos Vermelhos venceram a Finlândia por 2 a 0 no último jogo antes das oitavas de final. Hrádecký (contra) e Lukaku fizeram os gols em jogo disputado na Rússia.
+ Veja a tabela e os jogos da EurocopaDOMÍNIOComo esperado, a Bélgica mandou na partida no primeiro tempo e criou as melhores chances. Os Diabos Vermelhos foram para o intervalo com 62% de posse de bola e sete finalizações contra nenhuma dos finlandeses na Gazprom Arena, em São Petersburgo.
QUASENo primeiro tempo, as melhores chances dos belgas foram com De Bruyne, que fez jogada pela esquerda e cruzou na área. O zagueiro Arajuuri tentou cortar, quase fez contra, mas Raitala afastou. No fim, Doku fez jogada pela esquerda, mas parou em boa defesa de Hrádecký.
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NOITE ILUMINADAO goleiro finlandês Hrádecký seguiu brilhando no segundo tempo com grandes defesas. A primeira foi em chute cruzado de Chadli e depois ele parou Eden Hazard em duas oportunidades. A segunda do jogador do jogador do Real Madrid, inclusive, foi um milagre.
NÃO VALEUAos 19 minutos, Lukaku finalmente balançou as redes, mas o gol foi anulado. De Bruyne achou lindo passe para o camisa 9, que ficou cara a cara com Hrádecký, e bateu no canto. Com o auxílio do VAR, a arbitragem assinalou o impedimento do centroavante.
AGORA VALEUDez minutos depois, o gol legal saiu. De Bruyne cobrou escanteio na medida pela esquerda e o zagueiro Vermaelen subiu bonito para cabecear. A bola explodiu na trave, bateu em Hrádecký e entrou. A arbitragem assinalou gol contra por conta da interferência direta do goleiro no gol.
SEMPRE ELE​Aos 35 minutos, a dupla De Bruyne e Lukaku funcionou. O meio-campista do Manchester achou bonito passe para o centroavante, que girou em cima da marcação e bateu forte para definir a vitória. Foi o terceiro gol do camisa 9 na Eurocopa, que é um dos artilheiros da competição.
SEQUÊNCIA​Classificado para as oitavas de final, a Bélgica espera ainda um dos quatro melhores terceiros colocados para saber quem será o adversário no mata-mata. Apesar da indefinição, o jogo será disputado no domingo, na cidade de Sevilha, na Espanha.

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