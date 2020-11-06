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futebol

Bélgica divulga convocados para amistoso e duelos da Liga das Nações

Roberto Martínez convoca 32 jogadores para as três partidas da Bélgica em novembro...
LanceNet

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Publicado em 

06 nov 2020 às 14:59

Publicado em 06 de Novembro de 2020 às 14:59

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O treinador Roberto Martínez divulgou, nesta sexta-feira, os convocados para os próximos três compromissos da Bélgica em novembro. A lista de 32 nomes conta com craques como Courtois, Hazard, De Bruyne e Lukaku. Por outro lado, a principal ausência foi o meia Carrasco, do Atlético de Madrid, que se recupera de lesão.A Seleção Belga entra em campo no dia 11 de novembro para enfrentar a Suíça, em partida amistosa. Em seguida, nos dias 15 e 18, os belgas têm pela frente a Inglaterra e a Dinamarca, respectivamente, em confrontos válidos pela Liga das Nações.
LISTA DE CONVOCADOSGoleiros: Koen Casteels, Thibaut Courtois, Simon Mignolet e Hendrick Van Crombrugge;
Defensores: Toby Alderweireld, Sebastian Bornauw, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Leander Dendonckerm, Brandon Mechele, Thomas Vermaelen e Jan Vertonghen;
Meio-campistas: Nacer Chaidli, Thorgan Hazard, Joris Kayembe, Thomas Meunier, Alexis Saelemaekers, Kevin de Bruyne, Dennis Praet, Youri Tielemans, Hans Vanaken e Axel Witsel;
Atacantes: Charles de Ketelaere, Jeremy Doku, Eden Hazard, Dodi Lukebakio, Dries Mertens, Leandro Trossard, Yari Verschaeren, Michy Batshuayi, Christian Benteke e Romelu Lukaku.

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