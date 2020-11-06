Bélgica divulga convocados para amistoso e duelos da Liga das Nações

O treinador Roberto Martínez divulgou, nesta sexta-feira, os convocados para os próximos três compromissos da Bélgica em novembro. A lista de 32 nomes conta com craques como Courtois, Hazard, De Bruyne e Lukaku. Por outro lado, a principal ausência foi o meia Carrasco, do Atlético de Madrid, que se recupera de lesão.A Seleção Belga entra em campo no dia 11 de novembro para enfrentar a Suíça, em partida amistosa. Em seguida, nos dias 15 e 18, os belgas têm pela frente a Inglaterra e a Dinamarca, respectivamente, em confrontos válidos pela Liga das Nações.