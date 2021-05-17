futebol

Bélgica anuncia lista de convocados para a disputa da Eurocopa

Terceiros colocados na última Copa do Mundo, Diabos Vermelhos vão em busca da conquista inédita da Eurocopa. País já foi vice-campeão em 1980 e terceiro lugar em 1972...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:19

Crédito: VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / AFP
Líder do ranking de seleções da Fifa, a Bélgica já tem definida a lista que disputará a Eurocopa a partir do dia 11 de junho. Nesta segunda-feira (17), o técnico Roberto Martínez anunciou os 26 jogadores que representarão os Red Devils no torneio continental.
+ Veja a tabela da EurocopaAo contrário do que é permitido tradicionalmente, a Uefa decidiu aumentar o número de convocados de 23 jogadores para 26 atletas. O motivo é a pandemia da Covid-19, que pode desfalcar as seleções em eventuais casos da doença.
A principal novidade de Martínez é o volante Axel Witsel, do Borussia Dortmund, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles. O meio-campista se lesionou em janeiro, em duelo contra o RB Leipzig pela Bundesliga, e precisou passar por cirurgia. Desde então, ele não entra em campo.
- Com um plantel estendido para 26 jogadores, posso arriscar (no caso de Witsel). Ele é um jogador único - disse o espanhol Roberto Martínez.
+ Semana Europeia: Alisson marca, Neymar e Paquetá conduzem vitórias… Veja como os brasileiros atuaram no final de semana!
VEJA OS CONVOCADOS​Goleiros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Bruges) e Matz Sels (Strasbourg);
Defensores: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedrick Boyata (Hertha Berlin), Jason Denayer (Lyon), Jan Vertonghen (Benfica) e Thomas Vermaelen (Vissel Kobe);
Meio-campistas: Timothy Catagne (Leicester), Yannick Carrasco (Atlético de Madrid), Nacer Chadli (Istanbul Basaksehir), Leander Dendoncker (Wolverhampton), Kevin De Bruyne (Manchester City), Thorghan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Dennis Praet (Leicester), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Bruges) e Axel Witsel (Borussia Dortmund);
Atacantes: Mitchy Batshuayi (Crystal Palace), Christian Benteke (Crystal Palace), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter de Milão), Dries Mertens (Napoli) e Leandro Trossard (Brighton);
Lista de suplentes: Thomas Kaminski (Blackburn), Alexis Saelemaekers (Milan AC), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Bryan Heynen (Genk), Thomas Foket (Reims), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Brandon Mechele (Bruges), Jordan Lukaku (Antwerp), Zinho Vanheusden (Standard Liege), Yari Verschaeren (Anderlecht) e Charles De Ketelaere (Bruges).

