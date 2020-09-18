Belenenses vence fora de casa e começa bem no Português

Além da goleada por 5 a 1 do Benfica sobre o Famalicão, outro time lisboeta estreou com boa vitória fora de casa. Trata-se do Belenenses, que foi até Vila do Conde e derrotou o time local, o Rio Ave por 1 a 0, gol do meia sul-africano Cafu (apelido de Thibang Pete) no início do segundo tempo. Depois da vantagem, os azuis souberam se fechar bem e garantir a importante vitória.​- Tivemos a arte de defender bem mas também soubemos transitar e sair bem com a bola. Tivemos várias oportunidades de golo. Este é o caminho - disse o técnico Petit.