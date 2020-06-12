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Belenenses e Vitória de Guimarães ficam no empate no Português

Na outra partida desta quinta-feira do Campeonato Português, o Tondela derrotou o Aves...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2020 às 22:42

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 22:42

Crédito: Belenenses e Vitória de Guimarães ficaram no empate em 1 a 1 - Divulgação
Nesta quinta feira, em partidas válidas pela 26ª rodada do Campeonato Português, Belenenses e Vitória de Guimarães ficaram apenas no empate em 1 a 1, no Estádio Nacional do Jamor. Com o resultado, o Belenenses subiu para a 12ª posição, com 30 pontos. Já o Vitória se mantém na 6ª colocação, com 39 pontos.
Na outra partida desta quinta-feira do Campeonato Português, o Tondela derrotou o Aves pelo placar de 2 a 0. Os dois gols foram marcados pelo atacante Ronan, sendo um no primeiro tempo e outro no segundo. E MAIS:

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