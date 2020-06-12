Belenenses e Vitória de Guimarães ficam no empate no Português

Nesta quinta feira, em partidas válidas pela 26ª rodada do Campeonato Português, Belenenses e Vitória de Guimarães ficaram apenas no empate em 1 a 1, no Estádio Nacional do Jamor. Com o resultado, o Belenenses subiu para a 12ª posição, com 30 pontos. Já o Vitória se mantém na 6ª colocação, com 39 pontos.