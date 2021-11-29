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futebol

Belenenses confirma 13 casos da variante Ômicron no elenco

No último final de semana, equipe enfrentou o Benfica com apenas nove jogadores em campo e sofreu uma goleada por 7 a 0 do time dirigido por Jorge Jesus...

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 10:24

LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 10:24
O elenco do Belenenses tem 13 jogadores identificados com a Ômicron, a nova variante da Covid-19, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). A vertente verificada na África do Sul deve ter sido levada por Cafú Phete, que serviu a equipe nacional nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nos dias 11 e 14 de novembro.- Os ensaios preliminares efetuados no INSA sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores do Belenenses estejam relacionados com a variante Ômicron - disse o Instituto em comunicado.
> Veja a tabela da Primeira Liga
Por conta do desconhecimento com relação a nova cepa da Covid-19, o INSA afirmou que todos os membros do Belenenses que foram contaminados e as pessoas que estiveram em contato com os 13 infectados passem por um período de isolamento social. Além disso, todos deverão passar por testes no 5º e no 10º dia após a identificação da doença.
Graça Freitas, Diretora Geral de Saúde, afirmou que os atletas do Benfica também passarão por testes, mas que eles não são considerados contatos de risco. No último final de semana, a equipe de Jorge Jesus goleou o Belenenses, que entrou com apenas nove jogadores na partida.
Crédito: AtletasdoBenficapossuembaixoriscodecontaminaçãopornovavariantedaCovid-19(PATRICIADEMELOMOREIRA/AFP

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