Beijing Guoan, de Renato Augusto, avança às semifinais da Superliga Chinesa

Crédito: site sina.com.cn

Devido ao ano incomum por conta da pandemia causada pelo coronavírus, a Superliga Chinesa já se encaminha para sua reta final, visto que o formato de disputa foi bem diferente dos anos anteriores, e bem mais curto. Nesta quinta-feira (22/10), por exemplo, o Beijing Guoan, liderado pelo brasileiro Renato Augusto, já garantiu vaga nas semifinais.

Após se classificar em segundo lugar na sua chave na fase de grupos, o Beijing encarou nas quartas de final o Shandong Luneng, terceiro colocado do outro grupo. No primeiro jogo, empate em 2 a 2. Nesta quinta, garantiu a classificação com uma vitória de 2 a 1, de virada, com gols de Zhang Yuning (Moisés abriu o placar para o Shandong), e, agora, lutará com o atual campeão Guangzhou Evergrande por uma vaga na final.- O Shandong tem um time muito rápido e técnico, e acabamos sofrendo um gol cedo, aos 15 minutos, só que soubemos manter a tranquilidade para empatar a partida logo em seguida. Nosso time se comportou muito bem hoje, buscando a vitória o tempo todo, e ela veio no segundo tempo, quando consegui roubar uma bola e tocar para o Yuning, que foi muito feliz no lance. Estão todos de parabéns pela atuação que tivemos - descreveu Renato.

Para chegar à decisão, o Beijing terá que desbancar um de seus mais fortes adversários nos últimos anos, o Guangzhou Evergrande dos brasileiros Paulinho e Talisca e do naturalizado chinês Elkeson. Um dos principais embates na China nas últimas temporadas. Jogo de gente grande.