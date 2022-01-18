Beckham mira contratação de Luis Suárez para o Inter de Miami

O atacante Luis Suárez está nos planos de David Beckham para o Inter de Miami, segundo o "The Sun". A possível saída do meia Blaise Matuidi abriria espaço no elenco para a contratação de um atleta que possa extrapolar o teto salarial do clube norte-americano.Com isso, o empresário poderia investir na contratação do centroavante uruguaio. O camisa nove do Atlético de Madrid tem contrato com o clube colchonero até o fim da temporada e os 34 anos de idade, além da presença de Matheus Cunha no elenco, podem pesar caso os espanhóis pensem em oferecer uma renovação de contrato.
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Caso a operação venha a ter sucesso, Suárez poderia formar uma dupla de ataque com Gonzalo Higuaín, que também atua no Inter de Miami e que anotou 12 gols em 30 partidas disputadas na última temporada. Os sul-americanos podem dar dor de cabeça para as defesas adversárias.
No entanto, o atleta também interessa clubes da Ásia. Além disso, apesar dos 35 anos que terá na próxima janela de transferências, Suárez também tem mercado para permanecer na Europa caso sua vontade seja competir no máximo nível do futebol.