Beckham mira contratação de Luis Suárez para o Inter de Miami

O atacante Luis Suárez está nos planos de David Beckham para o Inter de Miami, segundo o "The Sun". A possível saída do meia Blaise Matuidi abriria espaço no elenco para a contratação de um atleta que possa extrapolar o teto salarial do clube norte-americano.Com isso, o empresário poderia investir na contratação do centroavante uruguaio. O camisa nove do Atlético de Madrid tem contrato com o clube colchonero até o fim da temporada e os 34 anos de idade, além da presença de Matheus Cunha no elenco, podem pesar caso os espanhóis pensem em oferecer uma renovação de contrato.