Bebeto quer ótima sequência com o Marítimo nos próximos jogos

Um dos principais destaques do Marítimo e titular equipe da Ilha da Madeira, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre o desejo de todos no clube em terminar bem a Liga NOS. Segundo o atlet, o objetivo do plantel é fazer uma ótima sequência nas próximas semanas.
- Temos que fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da Liga para terminarmos bem o ano, com vitórias e com o clube em uma ótima posição na competição. O plantel tem se dedicado muito para que isso seja possível. O grupo sabe da responsabilidade que terá nesta reta final de temporada - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é melhorar seus números no clube.
- Espero continuar melhorando meus números no futebol português nos próximos anos. Estou muito motivado para manter essa história que tenho construído nas últimas épocas.E MAIS:Braga e Vitória fazem clássico em busca de vaga na Liga EuropaMourinho elogia Tottenham após vitória sobre West Ham: 'Merecido'Charles quer vencer com o Marítimo e foca em duelo com o BenficaChelsea encara Manchester City e visa consolidação no G-4 do InglêsArteta projeta elenco para a próxima temporada pelo ArsenalArsenal tenta se reabilitar fora de casa contra o Southampton E MAIS: