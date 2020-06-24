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futebol

Bebeto quer ótima sequência com o Marítimo nos próximos jogos

Lateral brasileiro foi titular em boa parte da temporada
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LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2020 às 16:18

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 16:18

Crédito: Divulgação / Marítimo
Um dos principais destaques do Marítimo e titular equipe da Ilha da Madeira, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre o desejo de todos no clube em terminar bem a Liga NOS. Segundo o atlet, o objetivo do plantel é fazer uma ótima sequência nas próximas semanas.
- Temos que fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da Liga para terminarmos bem o ano, com vitórias e com o clube em uma ótima posição na competição. O plantel tem se dedicado muito para que isso seja possível. O grupo sabe da responsabilidade que terá nesta reta final de temporada - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua meta é melhorar seus números no clube.
- Espero continuar melhorando meus números no futebol português nos próximos anos. Estou muito motivado para manter essa história que tenho construído nas últimas épocas.E MAIS:Braga e Vitória fazem clássico em busca de vaga na Liga EuropaMourinho elogia Tottenham após vitória sobre West Ham: 'Merecido'Charles quer vencer com o Marítimo e foca em duelo com o BenficaChelsea encara Manchester City e visa consolidação no G-4 do InglêsArteta projeta elenco para a próxima temporada pelo ArsenalArsenal tenta se reabilitar fora de casa contra o Southampton E MAIS:

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