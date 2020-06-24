Bebeto quer ótima sequência com o Marítimo nos próximos jogos

Crédito: Divulgação / Marítimo

Um dos principais destaques do Marítimo e titular equipe da Ilha da Madeira, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre o desejo de todos no clube em terminar bem a Liga NOS. Segundo o atlet, o objetivo do plantel é fazer uma ótima sequência nas próximas semanas.

- Temos que fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da Liga para terminarmos bem o ano, com vitórias e com o clube em uma ótima posição na competição. O plantel tem se dedicado muito para que isso seja possível. O grupo sabe da responsabilidade que terá nesta reta final de temporada - disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua meta é melhorar seus números no clube.