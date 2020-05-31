Bebeto quer grande reta final de temporada com o Marítimo

Um dos principais nomes do Marítimo e titular equipe da Ilha da Madeira, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de todos no clube português em encerrar bem a Liga NOS, que retorna no dia 3. Segundo o jogador, o objetivo do plantel é fazer uma ótima sequência nas próximas semanas.
- Vamos lutar muito para que a equipe possa encerrar bem a temporada, com bons jogos e vitórias. O grupo vem trabalhando muito nas últimas semanas para que isso seja possível. Agora é manter um ritmo forte na reta final de temporada para vencermos os jogos e deixarmos o Marítimo em uma boa posição no campeonato - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagem pelas divisões de base do Cruzeiro e do Bahia, sua meta é melhorar ainda mais seus números no país.
- Vou me dedicar ao máximo para continuar melhorando meus números com a camisa do clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde o início da temporada.E MAIS:'Nem futebol e nem a vida voltarão a ser iguais', diz Messi sobre o futuro após a pandemia de coronavírusParis Saint-Germain anuncia a contratação em definitivo de IcardiKai Havertz é disputado por quatro gigantes do futebol europeuMourinho fecha as portas do Tottenham para Coutinho E MAIS: