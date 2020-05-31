Bebeto quer grande reta final de temporada com o Marítimo

Crédito: Divulgação / Marítimo

Um dos principais nomes do Marítimo e titular equipe da Ilha da Madeira, o lateral-direito Bebeto falou sobre o desejo de todos no clube português em encerrar bem a Liga NOS, que retorna no dia 3. Segundo o jogador, o objetivo do plantel é fazer uma ótima sequência nas próximas semanas.

- Vamos lutar muito para que a equipe possa encerrar bem a temporada, com bons jogos e vitórias. O grupo vem trabalhando muito nas últimas semanas para que isso seja possível. Agora é manter um ritmo forte na reta final de temporada para vencermos os jogos e deixarmos o Marítimo em uma boa posição no campeonato - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que tem passagem pelas divisões de base do Cruzeiro e do Bahia, sua meta é melhorar ainda mais seus números no país.