Bebeto destaca desejo de evolução com a camisa do Marítimo

Crédito: Bebeto quer evolução da equipe no Campeonato Português (Divulgação / Marítimo

Vestindo a camisa do Marítimo há três épocas, o lateral-direito Bebeto, revelado nas categorias de base do Bahia, e com passagens pelo São Bento e Caxias, falou sobre o desejo de melhorar seu rendimento em campo com a camisa do clube português. Segundo o atleta, sua meta é crescer de produção na Ilha da Madeira.

- Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos com a camisa do clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para manter essa intensidade e para construir uma história de títulos e grandes resultados nos próximos anos. Venho trabalhando muito para melhorar meu rendimento em campo - disse.

Ainda de acordo com o atleta, sua evolução no futebol de Portugal foi grande.