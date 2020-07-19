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futebol

Bebeto destaca desejo de evolução com a camisa do Marítimo

Lateral brasileiro é titular da equipe portuguesa
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LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 13:01

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 13:01

Crédito: Bebeto quer evolução da equipe no Campeonato Português (Divulgação / Marítimo
Vestindo a camisa do Marítimo há três épocas, o lateral-direito Bebeto, revelado nas categorias de base do Bahia, e com passagens pelo São Bento e Caxias, falou sobre o desejo de melhorar seu rendimento em campo com a camisa do clube português. Segundo o atleta, sua meta é crescer de produção na Ilha da Madeira.
- Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos com a camisa do clube. Vou continuar me dedicando ao máximo para manter essa intensidade e para construir uma história de títulos e grandes resultados nos próximos anos. Venho trabalhando muito para melhorar meu rendimento em campo - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua evolução no futebol de Portugal foi grande.
- Estar no futebol português, jogando uma primeira divisão, é muito importante. Qualquer jogador evolui. Comigo não foi diferente. Estou muito bem e buscando manter essa evolução.

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