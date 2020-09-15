Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bebeto assina com o Tondela e espera grande ano no clube português

Lateral brasileiro jogou na última temporada pelo Marítimo
...

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 13:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 set 2020 às 13:24
Crédito: Divulgação/Tondela
Após algumas temporadas vestindo a camisa do Marítimo, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, assinou com o Tondela para esta época. Segundo o jogador, a oportunidade de vestir a camisa do clube não poderia ser desperdiçada.
- Estou muito feliz por ter assinado com o Tondela. Vou trabalhar muito para construir a minha história no clube com boas atuações e títulos. Estou muito motivado para fazer uma grande época no clube. Espero que tudo saia como estou planejando - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem tudo para fazer um grande ano.
- Tenho certeza que o grupo fará uma grande época este ano. O plantel montado é muito forte e isso dá confiança. Vamos lutar para fazer um ano perfeito.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados