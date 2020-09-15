Bebeto assina com o Tondela e espera grande ano no clube português

Crédito: Divulgação/Tondela

Após algumas temporadas vestindo a camisa do Marítimo, o lateral-direito Bebeto, revelado nas divisões de base do Bahia, assinou com o Tondela para esta época. Segundo o jogador, a oportunidade de vestir a camisa do clube não poderia ser desperdiçada.

- Estou muito feliz por ter assinado com o Tondela. Vou trabalhar muito para construir a minha história no clube com boas atuações e títulos. Estou muito motivado para fazer uma grande época no clube. Espero que tudo saia como estou planejando - disse.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem tudo para fazer um grande ano.