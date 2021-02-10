Bayern x Tigres: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: Lewandowski é o grande trunfo do Bayern de Munique (Karim JAAFAR / AFP

O Bayern de Munique enfrenta o Tigres na final do Mundial de Clubes nesta quinta-feira, às 15h (horário de Brasília). O clube alemão é o grande favorito para vencer o torneio conquistado pela única vez em 2013, enquanto os mexicanos tentam fazer história e conquistar o primeiro troféu da competição para o país.Elogios ao rival

- Os vi na semifinal e fiquei muito impressionado com a forma como jogaram. Têm um jogo muito intenso e muita qualidade pelos lados. Vão exigir muito de nós e será uma partida difícil. Temos uma equipe que analisou o Tigres cuidadosamente e estamos tão preparados como para qualquer outro duelo. Estamos felizes por chegar na final e teremos a melhor equipe para disputar - disse Hansi-Flick.

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Olho no francês

O grande destaque do time do Tigres é o atacante Gignac, veterano com passagem pela seleção francesa. Nesta edição do Mundial, o centroavante foi responsável por todos os gols da equipe mexicana e é o artilheiro do torneio com três tentos anotados. Além disso, o Bayern joga desfalcado de Boateng, que retornou à Munique após a morte da ex-noiva nesta quarta-feira.

FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Tigres

Data e horário: 11/2/2021, às 15h (de Brasília)Local: Estádio Cidade da Educação, em Doha (QAT)Onde assistir: Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Sule, Alaba e Davies; Kimmich e Marc Roca; Coman, Muller e Gnabry; Lewandowski.

Desfalques: Goretzka e Javi Martínez (Covid-19). Boateng (Problema pessoal).

TIGRES (Técnico: Ricardo Ferretti)Guzman; Rodriguez, Reyes, Meza e Salcedo; Duenas; Aquino, Rafael Carioca, Pizarro e Quinones; Gignac.