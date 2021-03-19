Bayern x Stuttgart: saiba onde assistir e prováveis escalações

Tem bola rolando na Alemanha e também no LANCE! neste sábado. Pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebe Stuttgart às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena. O jogo terá transmissão no L!, em lance.com.br.
+ Veja a tabela da BundesligaApós eliminar a Lazio na Champions League durante a semana, o Bayern agora volta as atenções para a Bundesliga. O técnico Hansi Flick lembrou da sequência pesada que sua equipe vem enfrentando e fez questão de dizer que não será um jogo fácil.
- Temos o 18º jogo em pouco menos de onze semanas com o Stuttgart. Neste curto espaço de tempo, a equipe voltou a se apresentar muito bem no final. O Matarazzo está fazendo um excelente trabalho, conheço-o do Hoffenheim. O seu foco é a posse de bola, ele tem jogadores no meio-campo muito inteligentes. Na frente, o Stuttgart tem jogadores com muita velocidade. Temos que ver se colocamos nossas qualidades em jogo - disse Hansi Flick.
Pelo lado do time visitante, o técnico Pellegrino Matarazzo elogiou o Bayern, a quem classificou como "equipe de topo", mas ressaltou que sua equipe está motivada para o duelo contra os atuais campeões mundiais.
- O Bayern é uma equipe de topo a nível mundial. Dá para perceber que os rapazes estão ansiosos pelo jogo, querem competir e acreditam nas suas hipóteses. A nossa posição inicial é muito boa porque estamos a caminho de atingir o nosso objetivo para a temporada. Isso também libera energia novamente - disse Pellegrino Matarazzo.
FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x StuttgartCampeonato Alemão - 26ª rodada
Data e horário: 20/03/2021, às 11h30 (de Brasília)
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Coman; Lewandowski.
Desfalques: Tolisso, Douglas Costa, Nianzou, Tillman e Hoffmann (lesionados).
STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)Kobel; Mavropanos, Anton e Kempf; Wamangituka, Endo, Castro e Sosa; Coulibaly, Forster e Kalajdzic.
Desfalques: Mangala, Al Ghaddioui, Mola e Egloff (lesionados).