Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern x Paris Saint-Germain: onde assistir e as prováveis escalações

Duelo válido pelas quartas de final da Champions League reedita decisão da última temporada. Ambas as equipes vivem momentos conturbados...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 13:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 13:22
Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
Bayern de Munique e Paris Saint-Germain reeditam a final da última Champions League nesta quarta-feira, às 16h horário de Brasília). Os clubes chegam em momentos delicados, pois os alemães não contam com Lewandowski no comando de ataque e Gnabry, enquanto os franceses perderam a liderança da Ligue 1 no último final de semana.Estratégias
- Estamos mais compactos, tentando fechar mais os espaços. Queremos fazer isso amanhã. Com a posse de bola, temos que estar em boas posições para que possamos colocar rapidamente o adversário sob pressão. O PSG tem uma defesa estável, um bom goleiro e muita qualidade no ataque - avaliou o técnico Hansi-Flick, do Bayern.
> Veja a tabela da Champions League
- Em duas partidas, tudo é possível. O Bayern é uma das melhores equipes da Europa. Eles jogam alto, têm jogadores que se deslocam rapidamente para os lados e capazes de desequilibrar o adversário. Tudo será uma questão de equilíbrio. Temos que limitar as transições deles, o que não conseguimos fazer contra o Lille - disse Mauricio Pochettino, treinador do PSG.
Histórico
Bayern de Munique e PSG já se enfrentaram em nove oportunidades na Champions League, sendo que os franceses conquistaram cinco vitórias, enquanto os alemães triunfaram quatro vezes. Na Alemanha, os bávaros perderam em uma única oportunidade e o histórico mostra equilíbrio nos gols, uma vez que cada equipe marcou 12 vezes contra a outra.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Paris Saint-Germain
Data e horário: 7/4/2021, às 16h (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: Facebook (TNT Sports) e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Coman; Choupo-Moting
Desfalques: Lewandowski, Douglas Costa, Tolisso e Marc Roca (machucados). Gnabry (Covid-19)
PARIS SAINT-GERMAIN (Técnico: Mauricio Pochettino)Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Gueye e Herrera; Di Maria, Neymar e Mbappe; Kean
Desfalques: Kurzawa (machucado). Florenzi e Verratti (covid-19). Paredes (suspenso)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novas catracas, com portas giratórias, instaladas no Restaurante Universitário (RU), do campus de Goiabeiras, na Ufes
Ufes instala portas giratórias no RU e estudantes reclamam de fila
Imagem de destaque
Carretas pegam fogo em acidente na Rodovia do Contorno em Cariacica
Ramy nas areias da praia de Camburi, em 1986
O dia em que a orla de Camburi virou um picadeiro para um elefante se divertir

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados