futebol

Bayern x Monchengladbach: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Hansi-Flick pode conquistar o título do Campeonato Alemão com duas rodadas de antecedência caso vença o Gladbach, mas pode entrar em campo já campeão...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 12:31

LanceNet

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP / POOL
O Bayern de Munique pode conquistar o título da Bundesliga neste sábado diante do Borussia Monchengladbach, às 13h30 (horário de Brasília). Com uma vitória simples, a equipe dirigida por Hansi-Flick chegaria aos 74 pontos e não poderia ser mais alcaçada pelo RB Leipzig, vice-líder do torneio.Foco
- O jogo de mais cedo (entre Dortmund e RB Leipzig) não me interessa. Estamos nos preparando para o nosso confronto e este é o foco. Temos mais três rodadas pela frente e se vencermos, podemos ser campeões. O Gladbach irá exigir tudo da gente e precisamos de uma atuação excelente - avaliou o técnico do Bayern.
Título​​O Bayern de Munique também tem a chance de entrar em campo já sabendo que pode ter conquistado o título do Campeonato Alemão. Caso o RB Leipzig, que joga às 10h30 fora de cada contra o Dortmund, seja derrotado, o time de Julian Nagelsmann não conseguiria alcançar os líderes na classificação.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach
Data e horário: 8/5/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich, Goretzka e Muller; Gnabry, Lewandowski e Coman
Desfalques: Douglas Costa, Tolisso, Sule e Choupo-Moting (machucados)
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (Técnico: Marco Rose)Sommer; Ginter, Elvedie Bensebaini; Laine, Sakaria, Neuhaus e Lazaro; Hofmann, Embolo e Thuram
Desfalques: Doucoure (machucado)

