AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Bayern x Hoffenheim: saiba onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Hansi-Flick procura se vingar de dura derrota sofrida para o adversário no primeiro turno e seguir ampliando vantagem na tabela de classificação da Bundesliga...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2021 às 13:54
Crédito: No primeiro turno, Bayern encontrou dificuldades para encarar o Hoffenheim (AFP
O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, recebe o Hoffenheim neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília). Os bávaros esperam se vingar da dura derrota sofrida no primeiro turno para o adversário e seguir ampliando sua diferença na busca pelo 9º título consecutivo da Bundesliga nesta temporada.Revanche
- Você sempre tem que vencer os jogos dentro de casa se quiser ser campeão. Temos que mostrar vontade contra o Hoffenheim. Eles estavam muito bem (no primeiro turno) e nos pegaram em um momento em que estávamos cansados. Agora é um jogo diferente, dentro de casa. Conquistamos três vitórias seguidas e queremos vencer novamente - afirmou Flick.
> Veja a tabela da Bundesliga
Problemas
Apesar do bom momento do Bayern na competição, fora de campo as notícias não são as melhores. Goretzka, um dos grandes destaques da equipe, e Javi Martínez não poderão ser relacionados por conta da Covid-19. Ainda assim, os bávaros são favoritos para a partida comandados por um ataque espetacular que já balançou 53 vezes as redes dos rivais.
FICHA TÉCNICA:Bayern x Hoffenheim
Data e horário: 15/1/2021, às 18h (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Sule, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Pavard; Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski.
Desfalques: Corentin Tolisso e Tanguy Nianzou (machucados). Goretzka e Javi Martínez (Covid-19).
HOFFENHEIM (Técnico: Sebastian Hoeness)Baumann; Kasim, Vogt e Posch; Gacinovic, Samassekou, Rudy e John; Baumgartner; Bebou e Kramaric.
Desfalques: Ermin Bicakcic, Benjamin Hubner, Kostas Stafylidis, Florian Grillitsch, Dennis Geiger, Robert Skov e Kevin Akpoguma (machucados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Defensoria Pública do ES
ES tem 38 cidades que não adotam cotas raciais em concursos públicos
Praça central de Santa Teresa
Termômetro turístico é a nova atração de cidade das montanhas do ES
Palácio Anchieta
Receita do governo do ES dispara nos últimos dez meses. Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados