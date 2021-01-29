Bayern x Hoffenheim: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: No primeiro turno, Bayern encontrou dificuldades para encarar o Hoffenheim (AFP

O Bayern de Munique, líder do Campeonato Alemão, recebe o Hoffenheim neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília). Os bávaros esperam se vingar da dura derrota sofrida no primeiro turno para o adversário e seguir ampliando sua diferença na busca pelo 9º título consecutivo da Bundesliga nesta temporada.Revanche

- Você sempre tem que vencer os jogos dentro de casa se quiser ser campeão. Temos que mostrar vontade contra o Hoffenheim. Eles estavam muito bem (no primeiro turno) e nos pegaram em um momento em que estávamos cansados. Agora é um jogo diferente, dentro de casa. Conquistamos três vitórias seguidas e queremos vencer novamente - afirmou Flick.

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Problemas

Apesar do bom momento do Bayern na competição, fora de campo as notícias não são as melhores. Goretzka, um dos grandes destaques da equipe, e Javi Martínez não poderão ser relacionados por conta da Covid-19. Ainda assim, os bávaros são favoritos para a partida comandados por um ataque espetacular que já balançou 53 vezes as redes dos rivais.

FICHA TÉCNICA:Bayern x Hoffenheim

Data e horário: 15/1/2021, às 18h (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Sule, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Pavard; Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski.

Desfalques: Corentin Tolisso e Tanguy Nianzou (machucados). Goretzka e Javi Martínez (Covid-19).

HOFFENHEIM (Técnico: Sebastian Hoeness)Baumann; Kasim, Vogt e Posch; Gacinovic, Samassekou, Rudy e John; Baumgartner; Bebou e Kramaric.