futebol

Bayern x Freiburg: onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Hansi Flick busca mais uma vitória para segurar a liderança do Alemão; adversários podem encostar na zona de classificação para uma competição europeia...
LanceNet

16 jan 2021 às 15:34

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 15:34

Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
O Bayern de Munique, atual líder do Campeonato Alemão, busca a vitória em casa contra o Freiburg para segurar o topo da tabela. A partida é válida pela 16ª rodada da Bundesliga, e ocorre neste domingo, às 11:30h (de Brasília) na Allianz Arena, em Munique.
Qual equipe pode parar o Bayern? Veja a tabela do AlemãoNa busca pelo nono título consecutivo no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique hoje é o líder do torneio com 33 pontos, um a mais que o vice-líder, o RB Leipzig. Ainda assim, o Bayern tem um jogo a menos, e pode abrir uma boa vantagem com a vitória sobre o Freiburg.
O Freiburg, por sua vez, busca sair da oitava colocação, visto que a vitória pode colocar a equipe treinada por Christian Streich na briga por uma vaga em uma competição europeia. Somando três pontos, o Freiburg chegaria aos 26 pontos, igualando a pontuação do Wolfsburg, sexto colocado do Alemão.
FICHA TÉCNICABayern de Munique x Freiburg​Data e horário: 17/01/2021, às 11:30h (de Brasília)Local: Allianz Arena (Munique, ALE)Onde assistir: Band e One Football
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayern de Munique (Treinador: Hansi Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka, Muller, Gnabry e Sané; Lewandowski.
Desfalques: Tanguy Nianzou, Choupo-Moting e Coman (lesionados).
Freiburg (Treinador: Christian Streich)Florian Muller; Lienhart, Schlotterbeck e Gulde; Kubler, Hofler, Santamaria e Gunter; Sallai, Grifo e Demirovic.
Desfalques: Chang-Hoon Kwon, Mark Flekken e Jonathan Schmid (lesionados).

